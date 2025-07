El potente mensaje de Pampita tras el cruce entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: "Hay un Juez..."

Pampita

Qué dijo Benjamín Vicuña tras el letal posteo de la China Suárez

Luego del explosivo descargo de la China Suárez en las redes sociales, Benjamín Vicuña le respondió a su ex pareja en charla con el ciclo LAM (América TV).

"No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos", explicó el actor chileno evitando seguir profundizando la polémica.

El conductor Ángel de Brito también reveló que le consultó a Vicuña si tenía pensado iniciar acciones legales tras estas graves acusaciones, pero el actor optó por no responder esa parte del mensaje.

Por otra parte, en SQP, Yanina Latorre leyó una y otra vez el incendiario posteo de la China en el que acusa a Vicuña de maltratarla, de abandonarla, de ser un adicto y, sobre todo, de ser un “mal padre”, un tema sobre el que Pampita se expresó largamente.

La conductora reveló que consultó al círculo íntimo de todos los involucrados, pero que la modelo le respondió personalmente el mensaje. “Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente, generoso”, leyó Latorre.

“Una cosa es que como marido le haya fallado, también es lo que le pasó a la China, y otra es fallar como padre. Un tipo que tiene adicciones y que cag… un matrimonio, no es un mal padre”, opinó Yanina, que recordó que su padre era alcohólico.

“Me pone ‘siempre fue así, su vida entera son sus hijos, son la luz de sus ojos, yo lo he dicho siempre’”, agregó Latorre.

“Después le pregunto por Eugenia y me dice ‘yo de Eugenia ya no sé qué decir, con Eugenia tengo buena relación hace muchos años’”, leyó la conductora, que agregó: “Esto te demuestra lo que es ser inteligente emocional, una señora”.

“Yo creo que ella cree que Eugenia es la peor basura del mundo y que está viendo todo esto con pochoclos”, añadió Latorre.

“’Espero que como familia que somos entre todos reine siempre el respeto por sobre todas las cosas, todos tendremos que poner de nuestra parte para que así sea’”, cerró Yanina, leyendo el mensaje de Pampita.