El preocupante mensaje de Juana Molina sobre la salud de su madre, Chunchuna Villafañe

Al tiempo que continuó: “Ella, que en los días lindos como hoy no nos dejaba dormir para que aprovecháramos el sol, prefiere estar a oscuras y dormir. Ella, que ventilaba abriendo las ventanas de par en par aunque hiciera frío, prefiere que quede todo cerrado. Ella, que te invitaba a comer y te preparaba calabaza al horno con puré de calabaza, ahora solo quiere café con leche y medialunas”.

En tanto, hacia el final de su posteo, Juana Molina rescató aquello que su madre aun conserva. “Permanece intacta su opinión crítica, eso sí, y cuando voy a verla, después de unos ademanes, con mucho esfuerzo me dice: ¡cómo te teñiría el pelo! El impacto de su influencia no mengua. Feliz día, mamita”, concluyó.

mensaje Juana Molina por la salud de su madre Chunchina Villafañe.jpg

La excentricidad de Juana Molina: “Preferiría ser una mujer hermosa”

Juana Molina surgió en los medios en la década del 90’ con su programa “Juana y sus hermanas”, ciclo que se transformó en un exponente del humor en la televisión. En 1993 pegó un volantazo y se dedicó a la música. Pasada una década, la cantante se confesó en la revista "7 Días", allá por 2014, sobre la que era su nueva vida.

“Yo creo en lo funcional, en general para todo. Para la moda, para el diseño de muebles, de utensilios, me parece que la belleza lo da lo funcional porque no hay nada que sobre ni que falte”, comenzó diciendo. Sobre las diferencias con su madre, confió: “Tengo esta postura porque no tengo esa belleza. Yo me resigné, ya está, no puedo llegar, nunca pude y bueh…”, dijo.

Juana Molina 1.jpg

“Yo preferiría, como todo el mundo, ser una mujer muy hermosa que no necesite nada. Ahora hay muchas maneras de verse más linda pero no sé, ahora yo creo que las chicas que no son muy lindas igual se pueden ver lindísimas, no solamente porque hay cosas para verse mejor sino porque hay una idea más amplia de la belleza”, manifestó llamativamente.

Al tiempo que confesó sincera: “En mi adolescencia eras fea y chau, no existía la posibilidad de ser linda de otra manera. Tenías que ser linda-linda para que te fuera bien. Ese concepto de ‘chicas que planchan en una fiesta’, cambió radicalmente”.