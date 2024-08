El preocupante mensaje de Morena Rial al mostrar su última ecografía: "Causó dolor"

Si bien la hija de Jorge Rial negó lo sucedido y aseguró que no existió tal denuncia, este miércoles alarmó nuevamente a sus seguidores con un llamativo mensaje al mostrar la última ecografía del bebé en camino.

“Mi bebé ni nació y ya causó un dolor y frustración a más de uno. Fumenla”, escribió Morena en un video que mostraba distintas imágenes de su bebé en la panza.

El drama de Morena Rial: ultimátum de desalojo y un desesperado mensaje sobre violencia

Morena Rial está pasando por un complicado momento en medio de su embarazo de siete meses. En el ciclo LAM, América TV, contaron que la joven podría ser desalojada en los próximos días ya que recibió un ultimátum por parte del dueño del departamento que alquila al presentar complicaciones para afrontar los pagos.

Fue Pepe Ochoa quien dio detalles del tema en el ciclo que conduce Ángel de Brito: “More Rial recibió un pedido de desalojo. Vieron que yo conté lo de la denuncia de violencia de género pero también lo que sucedió es que su ex novio le sacó plata, los pasaportes y los documentos”, comenzó.

Y amplió al respecto: “Y lo que sucedió con esto es que More no está pudiendo pagar el alquiler y hoy (miércoles) le dieron un ultimátum para que pueda pagar lo que debe o mañana (jueves) la sacan del departamento”.

“A raíz de todo el conflicto en el edificio, al dueño, que se llama Arturo, no le gustó nada. Entonces le dijo a More ‘pagame lo que me debes o por favor retirate’”, fue la dura advertencia que le hizo el dueño del inmueble a la hija de Jorge Rial.

Además en el programa se mostró una captura de un chat de vecinos donde está incluida la propia Morena Rial y donde ella confirma que sufrió violencia por parte de su novio, Matías Ogas, a raíz de fuertes ruidos que se escuchaban en lugar.

"Soy yo, me pegó mi pareja. Estoy bien", sostuvo la joven en el grupo de chat de WhatsApp que integra junto al resto de sus vecinos.

