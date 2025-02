El preocupante mensaje que compartió Morena Rial en las redes: "Me abandonaron..."

Primero, a través de un video, compartió un fragmento de la canción Dándote vida de Vico C donde en la letra daba muestras de no olvidar a quienes le soltaron la mano durante su detención.

“Yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo, los que se alejaron cuando vieron tu caso, mirándote por encima del hombro porque no eran como tú. Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban, pero de espaldas...”, decía la letra del tema que eligió.

Ahora, la hija de Jorge Rial fue más clara y lanzó un directo mensaje desde sus historias de Instagram apuntando contra quienes la dejaron sola en ese momento bisagra en su vida.

"Me abandonaron en mi peor momento, y eso jamás, jamás se me va a olvidar", expresó fuerte Morena Rial desde sus historias de Instagram en un mensaje con un fondo negro y los emojis de silencio y un beso, sin mencionar ningún nombre en particular pero dejando en claro su sentimiento.

morena rial mensaje a quienes la abandaron en su peor momento.jpg

Morena Rial sorprendió al hablar de sus proyectos laborales luego de la excarcelación

El pasado jueves Morena Rial obtuvo la excarcelación ordinaria luego de una semana detenida en la Comisaría N°7 de San Isidro por participar de un robo a una propiedad en Villa Adelina.

Actualmente, la joven se encuentra viviendo en el barrio de Colegiales donde está ubicado el departamento de su hermana de Rocío y desde allí volvió a las redes sociales y aprovechó para interactuar con sus seguidores.

A través de ese medio, un usuario le consultó acerca de sus planes de trabajo para futuro el y lo cierto es que la hija de Jorge Rial sorprendió con su respuesta al nombrar proyectos televisivos.

"¿Vas a trabajar?", fue la consulta que le llegó en la cajita de preguntas de Instagram dado que hay una gran expectativa en el rumbo que tomará la vida de la joven luego de este escandaloso episodio.

En tanto, muy segura de sus planes, Morena reveló: "Se vienen nuevos proyectos! Hay varias propuestas televisivas que estoy analizando".

Así, la mediática dejó en claro sus ganas de comenzar por un nuevo camino y que ya recibió propuestas para que esto se concrete en la pantalla chica.