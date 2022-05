El problema que tuvo Florencia Peña con sus redes sociales

Luego, agregó: "Abro Instagram y cartelón. Estaba con Seba, mi mano derecha, y le digo "fijate que me están diciendo algo, deben querer que pongas un código". Me están revisando la cuenta haber si soy digna de tener Instagram".

A lo que Diego Ramos pregunta: "Pero, pará ¿señor Instagram lo hace o alguien que habla con Instagram?". "No sé porque no sabes a quien mandarle para que alguien te atienda", comentó eufórica

"Chicos, son seis millones de seguidores que tengo, de verdad. No estoy bien", siguió diciendo Florencia Peña.

Embed

La fuerte respuesta de Flor Peña a Jorge Lanata: "No comprendo la agresión"

En una nota con Intrusos, Florencia Peña se refirió a los cuestionamientos que recibió por parte de Jorge Lanata tras su debut con La Pu*@ Ama. En su programa en Radio Mitre, el periodista aseguró que le había dado "vergüenza ajena" el ciclo de Peña y le hizo notar que ella no es Susana Giménez.

"Siempre que yo salgo con algo pasa muchas cosas. Cinco minutos que había arrancado el programa y ya era una m... Y, la verdad, no comprendo la agresión. No me lo merezco. No soy alguien que vaya agrediendo a los demás", afirmó.

Flor indicó que siente que muchas personas ponen una lupa sobre su trabajo. "A nadie del medio se le esta pidiendo lo q se me pide a mí", reclamó.

La conductora de LPA apuntó contra Lanata, que criticó duramente su debut. "Preguntarse qué es Florencia Peña, me parece muy ofensivo. Pará, todo tiene un límite. Estamos debatiendo sobre un programa de TV, no es que voy a tomar las decisiones de un país", acotó.

Por último, Flor exigió que los cuestionamientos sean sin altibajos. "Critiquen lo que quieran, pero háganlo con respeto", sentenció.