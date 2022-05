Florencia Peña respondió las duras críticas de Jorge Lanata

Y después ironizó: "Mi amigo personal Jorge Lanata. Fuerte el aplauso. Es un amoroso. Está tan preocupado por mí... A mí me encanta la gente que se preocupa por mí".

"Él me adora de años de relación que tenemos. Ha dicho cosas muy lindas de mías. La última, que era una rata... Aquí estamos en su casa de campo, porque él tiene muchas casas", agregó picante.

Y apuntó: "Me dedicó casi una hora de programa, un amoroso total. Entonces, yo lo menos que puedo hacer es dedicarle a él y a su primera vedette que trabaja en el programa -en alusión a Marina Calabró- un poema, un regalito".

"Jorgito, es para vos que sos tan amoroso y decís cosas tan lindas", añadió Flor Peña y presentó su "Balada para Lanata".

Otro palito de Florencia Peña a Jorge Lanata

Minutos después, con la aparición de señorita Bimbo al aire, Florencia Peña volvió a apuntarle al periodista al recordarle el espectáculo revisteril que hizo en el Teatro Maipo en 2008, La rotativa del Maipo, con Ximena Capristo como vedette.

“Si él no puede creer lo qué pasa en mi programa, a mí me pasó lo mismo cuando fui a verlo al Maipo. Pero la diferencia es que esto es gratis y podes cambiar de canal, y ahí había que pagar y no te podías levantar. Así que estamos a mano, Jorge”, precisó Flor.