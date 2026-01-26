El problema que tuvo Sofía Pachano tras el nacimiento de su hijo Vito

Embed

Cuál es el apodo que le pusieron al bebé de Sofía Pachano

Más allá del pequeño inconveniente, la actriz se encuentra feliz por el nacimiento de su primer hijo junto a Santiago Ramundo.

Compartió la primera foto de Vito, recostado con un gorrito tejido y la clásica cinta del hospital, acompañado del mensaje: “Holi. Vito Ramundo Pachando aka Bb Millas”.

El apodo, “Bebé Millas”, nació entre sus seguidores que siguieron de cerca el embarazo y los viajes de la pareja por destinos como Nueva York, Río de Janeiro, Turquía, Croacia, Puglia, Chile, Mendoza, Mar del Plata y Ámsterdam.

Frente al espejo y con el bebé en brazos, Sofía mostró su emoción y la paz que le transmite Vito. “Arranqué el videíto para que vean que me había bañado y me quebré en el camino”, confesó.