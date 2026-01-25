Sofía Pachano y Santiago Ramundo compartieron el primer álbum de fotos de su hijo Vito: "Es..."
Emocionados y felices, Sofía Pachano y Santiago Ramundo mostraron las primeras postales junto a su hijo Vito y conmovieron a sus seguidores con un mensaje cargado de amor. Mirá.
25 ene 2026, 19:20
Sofía Pachano y Santiago Ramundo compartieron el primer álbum de fotos de su hijo Vito
Sofía Pachano y Santiago Ramundo compartieron por primera vez un álbum íntimo con imágenes del nacimiento y los primeros días de vida de su hijo, Vito. A través de un emotivo posteo en redes sociales, la pareja mostró distintas postales familiares y expresó la felicidad absoluta que atraviesan en esta nueva etapa.
“19-01-26 Vito Ramundo Pachano, bienvenido… ¿Cómo te puedo amar así si recién te conozco?”, escribió Sofía junto a las fotos, que reflejan momentos de mucha ternura: el bebé en brazos de sus padres, primeros planos de sus pequeñas manos y pies, y escenas cotidianas del regreso a casa.
El álbum también incluyó imágenes del paso por la clínica y del flamante papá sonriente, además de postales que retratan el acompañamiento familiar durante todo el proceso. En ese sentido, la bailarina agradeció especialmente al equipo médico y a sus seres queridos por el amor y la contención recibida.
Uno de los mensajes más emotivos estuvo dedicado a Santiago: “La importancia de tener un compañero como Santi en este momento. Te amo, no puedo escribir sin llorar, es una locura este bebé que hicimos”, expresó, dejando en evidencia la emoción compartida.
Las fotos se completaron con imágenes de Vito en brazos de sus abuelos, Aníbal Pachano y Ana Sans, y una postal grupal junto a familiares y amigos, celebrando la llegada del nuevo integrante de la familia en un clima de pura alegría.
Por qué el embarazo de Sofía Pachano generó preocupación entre sus seguidores
Sofía Pachano vivió una etapa fuerte en su vida durante el embarazo de su primer hijo. A lo largo de esos meses, la artista compartió constantemente en sus redes sociales cómo crecía su panza y cómo transitaba esa experiencia tan especial.
Sin embargo, el camino no estuvo exento de obstáculos para la hija de Aníbal Pachano. En la recta final de la gestación, recibió un diagnóstico médico que la obligó a modificar de forma abrupta su alimentación.
Tal como lo había comunicado ella misma en ese momento, los resultados de su prueba de glucosa no fueron los esperados, lo que indicaba que estaba cursando una diabetes gestacional. Esto implicó que debiera eliminar por completo el consumo de harinas y azúcares hasta el momento del parto.
Conmovida por la situación, Sofía había expresado: “Ya lloré un montón y puse canciones tristes en el auto, porque qué garcha tener que hacer dieta en el embarazo”.
Luego, aprovechando que ya sentía los primeros movimientos de su hijo, apeló a su característico sentido del humor. “¿Vos entendés todas las renuncias que está haciendo tu madre desde el vientre? ¿Y tu padre está renunciando al vino acaso? No, a nada. Tu madre ahora no puede comer ni una facturita, ni uvas”, comentó entre risas, dejando en claro que debía adaptar su dieta a opciones sin gluten ni azúcares añadidos.
Por otro lado, frente a las especulaciones que habían surgido en redes sobre su último antojo, Sofía también había aclarado: “Chicos, las uvas no fueron las culpables, ese fue un antojo nuevo, de las últimas 48 horas. Fue todo lo otro del mes, me clavé un montón de cosas. Estaba muy descocada”.