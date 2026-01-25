Sofía Pachano y Santiago Ramundo compartieron el primer álbum de fotos de su hijo Vito: "Es..."

Las fotos se completaron con imágenes de Vito en brazos de sus abuelos, Aníbal Pachano y Ana Sans, y una postal grupal junto a familiares y amigos, celebrando la llegada del nuevo integrante de la familia en un clima de pura alegría.

Sofía Pachano y Vito 2

Sofía Pachano y Vito 3

Sofía Pachano y Vito 4

Sofía Pachano y Vito 5

Anibal Pachano y Ana Sans con Vito

Por qué el embarazo de Sofía Pachano generó preocupación entre sus seguidores

Sofía Pachano vivió una etapa fuerte en su vida durante el embarazo de su primer hijo. A lo largo de esos meses, la artista compartió constantemente en sus redes sociales cómo crecía su panza y cómo transitaba esa experiencia tan especial.

Sin embargo, el camino no estuvo exento de obstáculos para la hija de Aníbal Pachano. En la recta final de la gestación, recibió un diagnóstico médico que la obligó a modificar de forma abrupta su alimentación.

Tal como lo había comunicado ella misma en ese momento, los resultados de su prueba de glucosa no fueron los esperados, lo que indicaba que estaba cursando una diabetes gestacional. Esto implicó que debiera eliminar por completo el consumo de harinas y azúcares hasta el momento del parto.

Conmovida por la situación, Sofía había expresado: “Ya lloré un montón y puse canciones tristes en el auto, porque qué garcha tener que hacer dieta en el embarazo”.

Luego, aprovechando que ya sentía los primeros movimientos de su hijo, apeló a su característico sentido del humor. “¿Vos entendés todas las renuncias que está haciendo tu madre desde el vientre? ¿Y tu padre está renunciando al vino acaso? No, a nada. Tu madre ahora no puede comer ni una facturita, ni uvas”, comentó entre risas, dejando en claro que debía adaptar su dieta a opciones sin gluten ni azúcares añadidos.

Por otro lado, frente a las especulaciones que habían surgido en redes sobre su último antojo, Sofía también había aclarado: “Chicos, las uvas no fueron las culpables, ese fue un antojo nuevo, de las últimas 48 horas. Fue todo lo otro del mes, me clavé un montón de cosas. Estaba muy descocada”.