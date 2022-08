El profundo dolor de Ángel de Brito: "Diste batalla hasta tu final"

"Chester, no hay palabra para describir la tristeza de despedirte hoy. Desde el primer día, toda tu familia te cuidamos y amamos. Nos volviste locos y diste batalla hasta tu final #QEPD", precisó el conductor.

angel de brito.jpg

Ángel de Brito compartió además una secuencia de fotos de su amado Chester en distintos momentos que pasaron juntos a lo largo de la vida.

Sin duda un golpe muy duro para el periodista y conductor por lo que significa una mascota para todos, un integrante más de la familia.

El posteo se llenó de comentarios de muchos famosos enviándole fuerzas en este triste momento. Fuerte abrazo a Ángel.

angel de brito 1.jpg

angel de brito 4.jpg

Rusherking habló de Ángel de Brito: cuál fue la respuesta del conductor de LAM

Rusherking estuvo como invitado al programa radial Paremos la mano, que conduce Luquitas Rodríguez en Vorterix y una de las consultas que recibió en charla fue si habló con Ángel de Brito, conductor de LAM, América Tv.

Ahí, el joven cantante contestó polémico: "Es lo último que haría en mi vida. Pero no me mandó nada. No tengo el número de Ángel, todavía. Soy nuevo en esto, todavía estoy adaptándome, es un quilombo”.

“Imaginate que hace un mes me pasó que salía de ensayar y tenía a un loco con una cámara con el flash y me ponían el micrófono en la cara”, agregó el joven oriundo de Santiago del Estero.

Y recordó cuando las cámaras de LAM captaron el momento en que la China Suárez y Rusherking se retiraban juntos de un hotel: “Esa fue una y después cuando salí de un hotel en el que estuvimos con Eugenia y nos habían llevado los autos. Ahí filmaron los autos. ¿Podés creer que el loco nos estuvo esperando toda la noche? Igual, yo había estacionado como el ort…, hay que hacerse cargo”.

“(Los cronistas) Aparecen de los árboles, es una locura, es de película. Los voy a empezar a grabar para hacer un documental. Y las preguntas son bol… Si vos me decís, organizamos la nota, no tengo problema. Es un formato muy estúpido salir a apurarte en la calle. Llamame y hacemos la nota", cerró el cantante.

Ángel de Brito contestó varias consultas de sus seguidores de Instagram y una de ellas fue referida a estas picantes declaraciones de Rusherking.

"¿Qué opinas de lo que dijo Rusherking de LAM?", le preguntaron al conductor. A lo que Ángel cerró el tema de manera muy cordial: "Todo bien".