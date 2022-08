La respuesta de Fernanda Iglesias a la China Suárez, quien le envió una carta documento: "Es..."

"Yo dije que tenía un cuento de una persona que alguna vez le había alquilado la casa a la China Suárez y que no la habría dejado en buenas condiciones.... dije que temía por la mujer que le había alquilado ahora en el Uruguay", expresó la panelista.

Embed

Sobre el documento que le llegó, Fernanda Iglesias añadió: "No tiene ningún sentido la carta porque ella dice que esto es 'violencia de género'. Yo le explico que me baso en una fuente, que como periodista no estoy obligada a decirlo, estoy haciendo mi trabajo y de última, puede ser algo que opino libremente".

Y cerró contundente: "No da meterse con la libertad de decir lo que opino... la gente narcisista debe resolver sus problemas en terapia, no en los tribunales".

fernanda iglesias.jpg

Fernanda Iglesias habló de su relación con Martín Bossi, tras las declaraciones de Momi Giardina

Romina Momi Giardina contó en una distendida charla radial de qué manera terminó su noviazgo de cuatro años con el actor Martín Bossi allá por el año 2008, cuando ella era bailarina de ShowMatch y él, uno de los humoristas del histórico programa de Marcelo Tinelli.

“Yo estaba re enamorada, estaba haciendo teatro con Antonio Gasalla en el Teatro Maipo... Un día antes de una función estaba en el camarín leyendo la revista Pronto y veo: ‘La nueva pareja, Martín Bossi y Fernanda Iglesias’”, recordó la bailarina e influencer.

Ante semejantes declaraciones de Giardina, en las que detalló que a causa de la ruptura debió tomar antidepresivos, PrimiciasYa consultó a la periodista Fernanda Iglesias para saber cómo vivió ella aquella situación, donde quedó envuelta en un triángulo amoroso si bien ya habían reconocido su fugaz romance una década más tarde en el programa Los especialistas del show (El Trece).

Embed

"La realidad es que salimos apenas tres meses, de los cuales sólo el primero fue intenso. Luego la historia se fue diluyendo", explicó la angelita, remarcando que al comenzar la historia amorosa el actor le aseguró que estaba soltero por lo que no sabía de la existencia de Giardina en calidad de novia o amigovia de Bossi.

En tanto, con respecto a cómo y por qué terminó esa relación que para ella no tuvo mayor importancia, Fernanda Iglesias recordó que Martín Bossi le hablaba todo el tiempo de Momi Giardina: "Él vivía hablándome de ella. Estaba como obsesionado y yo no entendía por qué. Hasta que una madrugada me llama llorando para hablarme de ella y ahí le dije 'resolvé tus cosas' y se terminó la historia entre nosotros".

Claro que una década después, en 2018, las cosas de la vida hicieron que la periodista y la bailarina se cruzaran en un estudio televisivo y pudieran aclarar la situación. Allí, Iglesias pudo hacerle saber a Romina que durante los tres meses de flirteo que tuvo con el imitador jamás supo que Bossi tenía novia.