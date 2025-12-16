La sorpresiva frase de la mamá de La Reini sobre el escándalo con Homero Pettinato

En el cierre de la nota apareció la mamá de la joven, quien la apartó del micrófono de A la tarde. El notero intentó tener declaraciones de la mujer, que sorprendió con su reacción.

"Yo te paso el CBU y te contesto lo que quieras", contestó la madre de La Reini. En el piso Karina Mazzocco y los integrantes del programa quedaron en shock con esa frase, que alimenta las versiones que indican que todo sería parte de show mediático con fines lucrativos.

Embed

¿La pelea de Homero Pettinato y La Reini es todo una farsa?

Martín Cirio se metió de lleno en la polémica que volvió a sacudir a las redes sociales tras la filtración de los chats entre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato, su expareja. Luego de que la influencer decidiera exponer conversaciones privadas cargadas de insultos, acusaciones y fuertes cruces, el creador de contenido dio su mirada sin filtros y puso en duda la veracidad del conflicto.

La publicación de los mensajes generó un fuerte revuelo digital y reavivó un enfrentamiento que parecía haber quedado atrás, sobre todo después de que Pettinato asegurara públicamente que todavía amaba a Gonet y que incluso volvería con ella. Sin embargo, para Martín Cirio, todo lo ocurrido responde a una lógica muy distinta a la que se muestra en redes.

Al ser consultado sobre el tema, Martín Cirio fue contundente y expresó su descreimiento respecto de la autenticidad del conflicto. “Es algo que obviamente está inventado. No puedo reaccionar a esto porque tendría que hacerlo como si fuera real y no lo es”, lanzó, dejando clara desde el inicio su postura crítica frente a la filtración de los chats.

En esa misma línea, el influencer sostuvo que nunca creyó en la veracidad del vínculo conflictivo entre La Reini y Homero. “Siempre pensé que lo de La Reini y Homero estuvo inventado. Lo único que buscan es hacerse virales”, afirmó, sugiriendo que el enfrentamiento responde más a una estrategia de exposición que a un problema real entre ambos.

Martín Cirio fue aún más allá y analizó el ida y vuelta que se observa en las conversaciones difundidas. “Se tiran con todo y después se arreglan. Leo los chats y digo: ‘está todo arreglado’”, opinó, dando a entender que el nivel de agresión mostrado no se condice con una ruptura definitiva ni con un conflicto genuino.

Para el influencer, la clave está en la cantidad de material que se decide hacer público y en el momento elegido para hacerlo. “Cuando publican tantas cosas... yo veo más ganas de viralidad que otra cosa”, remarcó, reforzando la idea de que el escándalo estaría pensado para generar repercusión, clics y presencia mediática.

Las declaraciones de Martín Cirio no pasaron desapercibidas y sumaron una nueva capa de debate a una polémica que ya estaba instalada. Mientras algunos usuarios coinciden con su mirada y cuestionan la exposición de chats privados, otros continúan tomando partido por uno u otro lado del conflicto. Lo cierto es que, con opiniones como la de Martín Cirio, la filtración dejó de ser solo un cruce entre exparejas para convertirse en una discusión más amplia sobre los límites de la intimidad, la viralidad y las estrategias de exposición en redes sociales.