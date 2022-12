El provocativo festejo de Cinthia Fernández por la hazaña de la Selección

Embed

La panelista de Momento D (El Trece) lució su cuerpo escultural y anunció un descuento especial de su línea de bikinis.

"Y se festeja tirando todo por la ventana ! Como ganó argentina y vimos el partido en la playa, bajé todas las bikinis un 20% de descuento. ¿Qué descuento o regalo quieren si le ganamos a Croacia?", fue el mensajes que escribió la ex vedette en dicha publicación.

Cinthia Fernández

El accidente escatológico de Yanina Latorre, en medio del partido de la Selección en el Mundial Qatar 2022

Este viernes en LAM (América TV), Yanina Latorre y sus compañeras celebraron el gran triunfo de la Selección ante Países Bajos en el Mundial Qatar 2022.

La angelita -que está ocupando el lugar de Ángel de Brito por unos días- contó que vio el partido en la casa de una amiga, cerca del canal, pero sufrió un accidente escatológico.

"Estaba festejando el primer gol con mi amiga y me hice pis encima", exclamó Yanina. De inmediato, tuvo que darse una ducha y cambiarse de ropa. "Me duché la mitad del cuerpo. Ella me dio una bombacha y un pantalón", precisó la rubia.

La mujer de Diego Latorre reveló que es una situación que le suele ocurrir cuando está con muchos nervios. "Hace mucho que no me pasaba", cerró.