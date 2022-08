El Puma Rodríguez interrumpió a Coti Sorokin y se enojó con dos compañeras en Canta Conmigo Ahora

Coti Sorokin estaba dando su devolución al participante cuando el Puma Rodríguez interrumpió a su colega: "Marcelo, le robo un segundo a Coti", comenzó.

Embed

“Las que no se paran o los que no se paran cuidando al podio no debe ser”, señaló directamente el Puma a sus dos compañeras.

Y agregó contundente: “Cuando escuchas un cantante como este tú tienes que pararte. No importa lo que esté en el podio porque esa es la competencia”.

“¡Tarjeta roja para ustedes!”, cerró enérgico el artista, molesto por la actitud que observó en el jurado de sus dos compañeras.

Fotos: Ramiro Souto-La Flia.

canta conmigo ahora.jpg

marcelo tinelli.jpg

La participante autista que emocionó a todos en Canta Conmigo Ahora

Se conoció otra fuerte historia de vida en Canta Conmigo Ahora con Sol, a quien llaman Sunny, quien es autista: “Yo soy Sol, pero me dicen Sunny. Soy autista y, debido a mi autismo, me han dicho que soy incapaz, rara. Me han dicho loca muchas veces”, se presentaba la joven participante.

Y agregaba: “Así que estoy acá para romperles todos los estereotipos que tienen sobre la discapacidad, sobre el autismo. Así que canten conmigo ahora y hagamos historia”.

Embed

"En mi vida la música es mi forma de comunicar las cosas porque hablar me cuesta muchísimo", explicó Sunny sobre la importante de la música.

Y comentó en medio del estudio y ante la emoción de todo el jurado, muchos de ellos con lágrimas en los ojos: "Me han dicho rara, loca, muchas veces. Así que estoy acá para romperles todos los estereotipos sobre el autismo".