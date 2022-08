Las emotivas palabras de Marcelo Tinelli al Puma Rodríguez en Canta Conmigo Ahora

“La verdad es que lo que transmitiste fue maravilloso. Para mí, es tener un maestro acá adelante y verte como jurado y creo que para todos es inspirador. Sos una persona con una juventud eterna, un amor increíble y cada palabra tuya es certera, la adecuada, la justa y la correcta", comenzó Marcelo Tinelli.

Y agregó: "No tengo más que palabras de agradecimiento. Que estés integrando el jurado es un enorme honor para todos nosotros. Sos un ejemplo y aprendo en cada momento al lado tuyo”.

A lo que el Puma Rodríguez expresó: “Después de lo que me pasó, que casi me voy del cuerpo, decidí aprovechar cada instante de mi vida y dar todo el amor y el cariño a cualquier persona. Me satisface poder dar un rato de felicidad a la gente. Tenía tiempo que no me divertía así como en este programa, hay muchas cosas que me llegan al corazón”.

“No es que sea difícil emocionarme, es que en este momento estoy temblando por dentro viéndolos a ustedes de frente a mí y con tus palabras, Marcelo. Siento un amor profundo amor por este país desde el día que llegué. ¡Gracias!”, cerró conmovido el cantante.

Quién es Paloma Angione, la participante de Canta Conmigo Ahora que emocionó a Marcelo Tinelli

Una joven de 18 años oriunda de Bragado, Provincia de Buenos Aires, sorprendió a los jurados de Canta Conmigo Ahora e hizo emocionar a Marcelo Tinelli.

Paloma Angione participó del certamen que se emite por El Trece y emocionó a todos luego de hacer una interpretación asombrosa de Marinero de Luces, canción de la reconocida cantante española Isabel Pantoja.

La participante alterna sus actividades entre su amor por la música y su tarea como niñera. Forma parte de un coro en su ciudad natal y es fanática de los géneros populares tanto nacionales como internacionales.

"Les agradezco a mis papás porque siempre en mi casa, un domingo cuando mamá limpiaba la casa o en una vuelta al centro los viernes, había música. Además, lo siento como mi contención, porque me sienta como me sienta, si estoy feliz, triste, enojada o con cualquier otra emoción, la tengo que escuchar para descargarme, para tranquilizarme o festejar”, señaló.

Paloma destacó la influencia de sus padres en su amor por las canciones y explicó que mantiene una lucha constante contra la frustración, enemiga de cualquier persona que se dedica al arte.