El radical cambio de look del Pollo Álvarez que sorprendió a todos ¡Hasta a él mismo!

11.jpg El Pollo Álvarez se afeitó para probar un extremo cambio de look y renovar su imagen.

Pero al verse, evidentemente, no le gustó del todo porque inmediatamente acudió a sus redes sociales para pedirle opinión a su millón de seguidores en Instagram. Así, con una selfie donde está realmente irreconocible, Joaquín Pollo Álvarez consultó "¿Qué onda? Me afeité a cero... ¿Qué opinan?" a su fandom.

En tanto, en otra publicación agregó indeciso, "Quiero saber opiniones, ¿de cuánto parezco? ¿Está bien o mal? Yo me siento raro". Seguramente luego de sondear y evaluar las distintas reacciones, el conductor de Nosotros a la mañana (El Trece) definirá si adopta el look baby face.

Pollo Álvarez afeitado 1.jpg Tras rasurarse, el conductor pidió opiniones a su fandom desde sus historias virtuales de Instagram. ¿Lo adoptará definitivamente?

El Pollo Álvarez contó cómo logró superar los ataques de pánico

El Pollo Álvarez reveló hace tiempo que sufría de ataques de pánico. En su vuelta a Nosotros a la mañana (El Trece), a fines de 2021, contó cómo hizo para superar ese diagnóstico que padeció durante muchos años.

“Por suerte, no tengo ahora. Me acompañaron muchos años y siempre los recuerdo porque cada vez conozco más gente que los sufre y recuerdo que fueron muchos años de mi vida pasándola muy mal”, dijo a Teleshow, Infobae. Los ataques no le sucedían solo en privado o cuando estaba lejos de las cámaras sino a cada rato incluso en plena conducción de su ciclo: “Me acuerdo de que iba al laburo, la pasaba mal, transpiraba y sentía que me moría, era demasiado para el cuerpo”.

Pollo Álvarez El Pollo Álvarez reconoció hace tiempos sufrir ataque de pánico, y cómo aprendió a controlarlos.

“Hoy lo controlo, pero no tiro la toalla nunca”, reveló ante los síntomas y agregó que para canalizarlo: “Voy tranquilo, hago mi terapia. Me cuido. Hago deportes. Hoy mi cabeza lo puede superar, pero no es tan fácil”, indicó. “Es algo que lamentablemente nos acompaña bastante a los que tuvimos, pero no es el fin del mundo, se puede superar”, reconoció.

“Primero pensás que te morís, entonces aprendés a respirar. Después, sentía que se me dormía la cara y decía: ´No, no se me duerme la cara´. Después, el brazo. Te va atacando distintos lugares, entonces vas controlando momentos, pero te va pegando por otro lado. Es bravo”, explicó ante los síntomas.

El conductor asegura que encontró el detonante se su enfermedad pero eso es algo que no quiere hacer público: “Hay un montón de cosas de mi pasado y la forma en la que me tomo mi laburo, mis cosas. El combo me mató”. “Para estar bien de salud, hay que ser muy prolijo, hay que ser ordenado, hay que entrenar de vez en cuando. Hablo de ordenado en la vida, porque necesitás más que nunca estar en un eje”, concluyó.