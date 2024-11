El reclamo de Jimena Campisi sobre el polémico regalo de la familia de Tomás Costantini a su hijo

"No puedo hablar de nada porque me pusieron un bozal. La Justicia es super injusta a veces. Yo sé que hice y hago todo para que sea súper feliz mi hijo", expresó de entrada Jimena ante el saludo de Karina Mazzocco y todo el equipo del magazine del canal de Palermo.

Embed

Al tiempo que disparó picante sobre el presente que la familia de Tomás Costantini le hizo llegar a Milo: "Ha recibido cosas de la familia, algo de Cheeky y mi hijo me dijo 'me estás jodiendo'. Es de una marca de bebé. Lo cuento con amor, con risa".

Y aunque aseguró que seguirá peleando por lo que le corresponde a su hijo, confió resignada: "Me voy a callar porque no tengo ganas de pagar esta multa, pero hago reclamos por mi hijo... ¡dos millones tengo que pagar!".

"Si actúan de maldad, es lamentable. Yo estoy laburando para darle a mi hijo todo lo que necesita. Están siendo infelices en su vida", remató Jimena sobre la actual situación con la familia paterna de su hijo mayor, pero sin romper el bozal legal para no generar un multa millonaria.

Jimena Campisi con Milo y su otra hija.jpg

El duro relato de Jimena Campisi sobre su historia con Tomás Constantini: "No lo quiero ni recordar"

La modelo Jimena Campisi pelea hace 12 años por la ausencia económica de Tomás Constantini hacia el hijo que tuvieron juntos, y en octubre pasado habló en A la Tarde (América) para visibilizar su situación.

En lo el programa, Jimena hizo una reconstrucción de lo que fue su tormentosa relación y recordó: “Fue corto. Yo lo conozco a Tomás haciendo temporada de teatro en Carlos Paz y cuando termino vengo a vivir a Buenos Aires. Después de seis meses decidimos tener un bebé, yo estaba de novia con él”.

"Tenía 24 años, y esa cosa de los regalos que me hacía, obviamente que a cualquier mujer la deslumbra. Decían que salían, que se pasaba, pero conmigo no. Cuando quedo embarazada, si. Empezó a salir, volvía a cualquier hora y se pasaba de todo, no lo quiero ni recordar”, siguió entre lágrimas.

Embed

En ese sentido, destacó que el embarazo fue un quiebre en la relación y desde que el bebé nació quedó completamente sola. “Todos necesitamos una mamá y un papá. Me angustia porque yo soy re sensible en el amor y en todo. Creo que todos los merecemos. Y mi hijo, tiene a mi pareja, que es maravilloso, y hace de papá”, manifestó.

De todas formas, aseguró que actualmente no insiste en una re vinculación, sino que pelea por el cumplimiento de la cuota alimentaria correspondiente.

“Mi decisión de salir hoy fue porque quiero pelear por la cuota alimentaria de mi hijo, es lo único", sentenció y confesó que no tiene otras intenciones de mostrarse en los medios más que sus declaraciones en el programa de Karina Mazzocco.