El recuerdo de Martita y Felipe a Ricardo Fort el día que hubiera cumplido 54 años

Embed

“Feliz cumple pá, este año estás acompañando desde arriba. En tus últimos meses dijiste que tu sueño era trascender y se está haciendo realidad. Cómo se nota la falta que haces! Hoy muchos de tus amigos cada juntada me llenan de anécdotas tuyas. Felices 54 años”, escribió Martita en sus historias de Instagram.

Además, compartió un video del adelanto sobre la serie sobre su papá: "Se viene lo que más estabas esperando...", expresó. Por su parte, Felipe Fort optó por una imagen de aún más chico y en los brazos del empresario.

¡Siempre presente!

ricardo fort.jpg

Martita Fort súper sensual y sin censura desde las playas de Miami

Martita Fort incendió las redes sociales desde las paradisíacas playas de Miami Beach, al subir unas stories donde se la ve súper relajada, con un diminuto traje de baño, a solas con el mar.

"Extrañé", fue la leyenda que usó la hija de Ricardo Fort para retratar su reencuentro con la arena y el sol, seguido de la canción Tell Your Friends (Dile a tus amigos), del artista The Weeknd.

Hace poco, la joven de 18 años comentó que conoce casos de personas que se van del país en busca de otra vida en el exterior y habló de sus ganas de instalarle definitivamente en Miami, lugar en el que pasó mucho tiempo de su vida.

"La verdad que por tantas veces que vine a Miami, cuando estoy acá siento que voy a mi casa de fin de semana o a mi casa de country. Ya no soy turista y hago una vida más tranqui, relajada”, precisó en una entrevista la hija del recordado Ricardo.