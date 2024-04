El recuerdo que motivó la angustia y llanto de Paloma en Gran Hermano: "Una lloradita y..."

Y en charla con GH, Paloma se sinceró: "Recién estaba cortando una manzana, se me cayó un pedacito y se me vino el flash de que viniera mi perra a comérselo".

"No es algo que me pase todo el tiempo. Son sólo momentos así que me vienen o, por ejemplo, el otro día que Darío había hecho unas milanesas", continuó mientras secaba sus lágrimas.

Y reconoció: "Había una que le salió medio chota y era como las hacía mi mamá, que las hacía finitas y no se podía ni cortar con el cuchillo. Eso me hizo acordar a mi mamá y me puse a llorar".

"Son esas cosas que me hacen acordar a mi casa. Yo soy muy pegada a mi familia, necesitaba eso. Una lloradita y a seguir", cerró Paloma Méndez sobre el motivo de su angustia.

Paloma recibió una dura sanción de Gran Hermano por romper las reglas del juego

Este jueves, en Gran Hermano, Telefe, la jugadora Paloma Méndez recibió una dura sanción tras hablar con sus compañeros sobre su estrategia para modificar la placa de nominados, beneficio con el que cuenta el líder de la semana.

Big se comunicó con la rubia y le anunció: "Una vez más debo recordarles que el líder debe mantener en estricto secreto su decisión de salvar a un integrante de la placa. No puede expresar o insinuar a quién salvará o subirá. Tampoco puede pedir consejos a sus compañeros o solicitar la opinión de los demás con el fin de facilitar su decisión".

"Paloma, he observado que no has respetado estas normas que confieren a tu liderazgo. Te he visto hablar sobre el tema con más de un compañero especulando entre todos cuál debería ser tu mejor elección. Pero esta decisión no debe ser consultada con nadie. Es una potestad propia que debe mantenerse en secreto hasta que Santiago (del Moro) te pida que nombres a los compañeros que salvarás o subirás a la placa", remarcó.

"Por este incumplimiento, he decidido anular por completo tu beneficio", le informó el dueño de la casa más famosa del país. Por lo tanto, la placa quedó intacta y Joel Ojeda, Emmanuel Vich, Florencia Regidor, Mauro D'Alessio y Damián Moya continúan nominados.

Previo a que el ojo que todo lo ve anule la jugada de Paloma, la participante había sacado de placa a Florencia y había subido a Darío Martínez Corti.