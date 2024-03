Paloma de Gran Hermano cantó un tema de Rihanna y sorprendió a todos con su voz

“¿Algo de Rihanna tenés?”, le propuso el presentador a la participante. ”¿Que cante ahora?”, le preguntó con un poco de vergüenza. Ahí, Del Moro la incitó a mostrarse ya que el reality es muy popular y sirve como vidriera para mostrar su don. “¿No te acordás de Love on the Brain?”, le consultó Santiago sobre la canción de Rihanna.

Acto seguido, Paloma se paró al lado de la televisión del living de Gran Hermano y comenzó a entonar la canción de la estrella pop. Cuando terminó de cantar, Virginia Demo -fiel a su estilo- lloró de la emoción y expresó: “Canta divino, Santi... La morfo”. También la comparó y dijo que tenía un parecido a Barbra Streisand.

Mauro se metió con las jugadoras de Gran Hermano y no se lo dejaron pasar: "Con unos ovarios..."

En la cena de nominados de Gran Hermano,el jugador Mauro D'Alessio se metió con las chicas de la casa más famosa del país y se lo comieron crudo. "Somos mujeres hechas y derechas y bien plantadas, con unos ovarios así de grandes", le respondió furiosa Catalina Gorostidi.

Todo comenzó cuando Paloma Méndez le preguntó a Mauro -uno de los últimos participantes en ingresar al reality- si él había entrado con el objetivo de estar con Juliana 'Furia' Scaglione por estrategia.

"Fue con la única persona que conecté en serio desde el principio. Y fue la única que tiene los huevos y la actitud para estar con alguien acá adentro, el resto son todos unos tibios", le respondió muy canchero.

Virginia Demo, enseguida, le paró el carro y le contestó: "Me parece una reverenda pelo... que digas que la gente es tibia porque no co... acá adentro. Yo no co.. porque no tengo con quién".

Acto seguido, Catalina intervino enojadísima y disparó: "Estás diciendo que las mujeres somos tibias y en este Gran Hermano las mujeres no son tibias. Somos mujeres hechas y derechas y bien plantadas con unos ovarios así de grandes".