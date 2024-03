Paloma recibió una dura sanción de Gran Hermano por romper las reglas del juego

"Paloma, he observado que no has respetado estas normas que confieren a tu liderazgo. Te he visto hablar sobre el tema con más de un compañero especulando entre todos cuál debería ser tu mejor elección. Pero esta decisión no debe ser consultada con nadie. Es una potestad propia que debe mantenerse en secreto hasta que Santiago (del Moro) te pida que nombres a los compañeros que salvarás o subirás a la placa", remarcó.

"Por este incumplimiento, he decidido anular por completo tu beneficio", le informó el dueño de la casa más famosa del país. Por lo tanto, la placa quedó intacta y Joel Ojeda, Emmanuel Vich, Florencia Regidor, Mauro D'Alessio y Damián Moya continúan nominados.

Previo a que el ojo que todo lo ve anule la jugada de Paloma, la participante había sacado de placa a Florencia y había subido a Darío Martínez Corti.

Embed

Tras alejarse de Furia, Catalina le hizo una inesperada confesión a Paloma en Gran Hermano

La entrada de Alfa a la casa de Gran Hermano dividió las aguas entre los participantes y las mas afectadas fueron Furia y Catalina. Aunque parecían tener una amistad inquebrantable, pocos a poco comenzaron a distanciarse.

Ante este suceso, Cata comenzó a acercarse a otros jugadores y decidió tener una charla sincera con Paloma y disculparse por algunas acciones que tuvo días atrás.

Lo cierto es que esto no es poca cosa, ya que la pediatra fue nada más y nada menos que quien fulminó a Paloma la semana pasada. "¿Te puedo decir algo? Yo te hice la fulminante, fue así. Pero para, porque alguien me pidió que te la haga y soy una pelotuda", expresó.

Lejos de guardar rencor, la nueva participante mostró empatía con ella y aceptó sus disculpas. "No pasa nada, Cata", aseguró la rubia.

Sin embargo, Catalina siguió con su descargo y sentenció: “Me da bronca porque yo seguir lo que me dice una persona, hago cosas que no tengo ganas de hacer”.