Aseguran que Morena Rial tuvo un romance oculto con L-Gante: los detalles

“Hay de todo, Morena ha hecho las mil y una, estuvo con L-Gante, yo tengo los chats”, disparó el joven en la nota de voz que pasaron al aire.

Inmediatamente, esto sorprendió a todos los presentes en el estudio y Yanina Latorre aprovechó para tirarle un palito. “Wanda se muere, no hay más fondo de olla que esto”, acotó.

Cabe destacar, que hace unos días Morena expuso en sus redes chats privados con L-Gante donde se puede observar una discusión en la cual el músico le manda mensajes con duros insultos.

Embed

Yanina Latorre reaccionó a las provocaciones de Morena Rial y la fulminó: "Sos mala madre"

El enfrentamiento entre Morena Rial y Yanina Latorre parece no tener fin y este viernes la joven influencer compartió en sus redes la foto de unas provocadoras muñecas creadas con inteligencia artificial de la conductora y su hija Lola.

“Muñeca borracha, te canta y baila. Podes adquirirla con el kit extra de botellas de vino”, escribió junto a la de Lola ya que en la caja venia con una botella de alcohol y un detector de alcoholemia.

Ante estas imágenes, la angelita le contestó en LAM (América) y fue letal con sus palabras. “Es el kit de una niña de 24 años que fue medio boluda, cometió un error, porque eso sí es un error, su mamá no la crio para esto, y la retó, y se encargó sola porque labura todos los días de su vida, gana guita, y pagó la multa”, sostuvo en primer lugar.

muñeca Lola Latorre LAM

Luego, continuó: “Vos, sos chorra, sos mala persona, sos desagradecida, una delincuente, y lo que puede ser peor una persona, sos una mala madre. Salís a afanar con un pibe lo usas de escudo. ¿Desde qué lugar te da la cara para reírte de mi, de mi marido, y de mi hija? Puta, no puta, cornuda, con amantes, y la pu… que los parió, no cometemos delitos. Yo laburo como una burra todo el día y vos no podes decir lo mismo”

“Vos vendes casinos online ilegales, ojalá te cierren la cuenta de Instagram, y mi hija trabaja todo el día. Se mandó una macana, pero vos reina…naciste macaneada y encima desagradecida. Tu papá te dio una segunda oportunidad en la vida, tenías todo, porque vos no salís a robar por hambre, salís a afanar por hija de pu….Seguí mandándome fotitos que nosotros nos divertimos y no tengo una mancha en ninguna comisaría”, completó.

Por último, aclaró: “Ni siquiera me enoja, no puedo creer que una delincuente y mala madre se dedique a destrozar una familia. ¿Con qué cara salís a afanar con tu hijo y le decís a mi hija borracha?".