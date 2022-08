El romance secreto de Gonzalo Valenzuela y una actriz argentina

Embed

"Se conocieron en las filmaciones de la serie Planners, la historia de Bárbara Diez, exesposa de Horacio Rodríguez Larreta, que ser verá por una plataforma de streaming. Ella es la protagonista", comentó Záffora.

Este romance se da luego de la separación de Valenzuela y Maite Orsini, una actriz y diputada chilena. Al parecer, la distancia fue el detonante ya que él está "grabando en Buenos Aires", y, además, suele venir a la Argentina por sus hijos.

celeste-cid-gonzalo-valenzuela.jpg

Celeste Cid confirmó que se separó de Iván Pierotti tras cuatro años de relación

Celeste Cid confirmó su separación del artista audiovisual, Iván Pierotti, con quien estuvo en pareja 4 años. "Estoy sola y muy bien", reveló la actriz en una nota con Implacables cuando se le preguntó por su presente sentimental.

Luego, Cid reflexionó sobre el amor: "Se puede ser libre estando con otro, porque el otro también es un espejo que nos hace ver un montón de cosas, y uno solo no tendría una consciencia de libertad. A veces, sí. A mí me está pasando ahora que digo 'me gusta estar sola'. Es una elección que sea de esa manera".

Embed

Tras esa declaración, el cronista del ciclo que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve le preguntó: "¿Estás dispuesta a conocer el amor o estás tranquila?".

Y Celeste Cid respondió: "El amor no te lo trae siempre un otro. Eso es una responsabilidad. En nuestra generación no nos han enseñado a cultivar el amor a uno mismo. Generalmente eso se ve como un ego grande, y no va por ahí".