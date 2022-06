El romántico recuerdo de Dalma Maradona con una fuerte advertencia

image.png

Y remarcó: “Qué lindo hacer equipo con vos. Nunca me podría haber imaginado formar una familia tan linda. ¡Te amo para siempre!”.

Sobre el final de la historia, y con emojis de carita de risa, Dalma advirtió al resto de las mujeres de manera contundente: "Ni se les ocurra piropearlo zorras".

Cabe recordar que Dalma y Andrés se casaron en marzo de 2018 y ya son padres de la pequeña Roma, de tres años. En unas semanas será el parto de Azul.

Dalma Maradona contó la historia muy especial de una foto con Diego

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en una casa de Tigre a los 60 años a causa de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada".

El 19 de junio, día del padre, Dalma Maradona compartió un emotivo posteo en Instagram para recordar al astro del fútbol y contó la particular historia de una foto donde se la ve de pequeña junto a su padre.

"Hace poco encontré la foto original (un día me pelee con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la mierda porque estaba enojada, al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba, llamé a Clau y me dijo TRANQUILA, OBVIO QUE NO LA TIRE, ESTA EN ALGÚN LUGAR DE TU CASA y apareció hace poco)", comenzó Dalma.

Y añadió: "Para mi esta foto nos describe muy bien! Cada uno en su rol! Nada que entender, nada que explicarle a nadie! Fuiste, sos y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida y no por nada sino por una vida entera compartida!".

"Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte! Tu saldo como papá siempre va a ser positivo! Feliz día loco de atar! Te amo para siempre", finalizó conmovida.