El secreto que Denise Dumas guardó durante 20 años: "Es la primera vez que lo cuento"

Denise destacó que ese programa fue bisagra en su carrera. "Cella me dijo: 'Te tenés que quedar, tenés que hacer algo'. Entré medio de panelista, luego se rearmó el programa y con Rolando Hanglin condujimos ese verano, luego entró Ginette Reynal y lo conducíamos juntas. Fue una gran escuela y Ginette fue una compañera divina. Nos reíamos muchísimo".

La conductora rememoró una anécdota muy divertida de la trastienda del ciclo. "Un día, Cella nos dijo: 'tenemos buenas noticias. Como nos va tan bien, nos van a poner una pileta en el estacionamiento de Canal 9 con un trampolín y con la gente que cuenta chistes se va a abrir el piso y van a caer al agua, que será toda de vidrio y se va a ver espectacular'. La cuestión es que cuando llegamos al canal, era una pelopincho, había chicas que bailaban en bikini y el agua les llegaba a las rodillas. Un pastito alrededor muy pobre y como no había trampolín, había que empujar al que contaba el chiste. ¡Llorábamos de risa! Es la primera vez que lo cuento. Eso era Café fashion y estuve tres años ahí", narró.

Al finalizar, Dumas mencionó que, tras su experiencia en ese programa, se le abrieron las puertas de Ideas del Sur. "Entré en La Flia cuando todavía era Ideas del Sur hace muchos años con Este es el show. Después fue Sábado show, el Cantando, el Bailando, el debate en el verano, el Soñando por bailar… Fue siempre una escuela enorme para mí", cerró.

Semanas atrás, Denise Dumas estuvo como invitada a Desayuno Americano (América). En la mesa se instaló el tema de las parejas abiertas ya que la conductora estaba promocionando su nueva obra, Somos Nosotros, la cual abarca dicha temática.

Al ahondar un poco un la trama de la obra, Denis sorprendió con una pasa para hablar acerca de su relación con el humorista Martín Campilongo y se sinceró acerca la posibilidad de la abrir la pareja. "Yo no podría, y justo mi personaje coincide un poco con mi pensamiento. A mí me costaría un montón que me vengan a hacer ese planteo", admitió.

En ese sentido, los panelistas le preguntaron si nunca se había dado esa charla en la pareja y ella aseguró: "No, nunca. Yo el primer día le dije 'esto es así o sino no es'".

Además, retomando su postura, amplió: "No podría porque me lo tomaría muy personal, como muy que si necesitas otra persona es porque yo...Lo enfoco mucho en mis inseguridades, creo que a mi no me haría bien".