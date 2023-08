La novedosa propuesta de Denise Dumas para el Bailando 2023: "Debería existir un jurado del pueblo"

bailando 2023.jpg

"La gente está esperando el Bailando. Están queriendo divertirse y relajar un poco. Me parece que la gente necesita desconectar y disfrutar de algo lindo, como es el baile. Yo estoy feliz porque se juntaron mis dos casas, América y La Flia", destacó.

La conductora resaltó que esta edición está conformada por un elenco muy diverso y eso dará un diferencial al formato. "Hay una lista muy variada de participantes. Creo que es un Bailando para todas las edades", enfatizó.

Denise señaló que será una versión que contará con un grupo de participantes "virtuosos" y algunas novedades, como los ex Gran Hermano, que generan expectativa para ver qué tienen para ofrecer.

"Los participantes nuevos tienen que ver por dónde ir… si por el humor o el virtuosismo en la pista", afirmó y advirtió que, probablemente, el jurado va a exigir más a quienes ya tienen experiencia: "Van a poner especial énfasis en quienes ya estuvieron en la pista".

De todos modos, la conductora expresó que, una vez más, el público tendrá la última palabra. "Lo más importante es el teléfono. Hay muchos personajes de los más nuevos que, a lo mejor, tengan mucho aguante en el teléfono".

Para la evaluación de las figuras, Denise arrojó una propuesta novedosa. "Yo debería ir de jurado... siendo tan virtuosa. Debería existir un jurado del pueblo, que defienda los derechos de los que no bailan tanto. No es fácil estar en ese reality sin bailar", detalló.

Por otro lado, la figura de América TV mencionó quiénes cree que se van a destacar en la competencia. "Los chicos de Gran Hermano vienen como tranqui, tirándose a abajo, y van a mostrar algo bueno. Romina y Coti van a sorprender".

Denise aseguró también que Tomás Holder puede brillar con su previa: "Yo lo veo como el nuevo Ricardo Fort. Me parece que acá puede llegar a proponer algo divertido".

Al finalizar, la conductora indicó que el programa de Marcelo Tinelli le da un impulso fuerte a la industria. "Estamos esperando que el Bailando empiece con todo, que es un programa que da trabajo a mucha gente en la televisión", concluyó.

Crédito: RS Fotos.

Bailando 2023

Yanina Latorre fue letal con el look de Flor Vigna en la foto del Bailando 2023

El martes se llevó a cabo la foto del Bailando 2023 con todas las figuras del certamen. El formato internacional regresa muy pronto a la TV, de la mano de Marcelo Tinelli y por América.

En LAM analizaron los looks de los famosos que estarán este año en la pista de la competencia. Ángel de Brito mencionó que los productores les pusieron ciertas reglas de vestuario a los concursantes.

"Nos dijeron azul no, blanco no, verde no, brillos no, porque habían diferentes fondos para las fotos individuales", señaló el periodista. "¿Y qué te pareció el look de Flor Vigna?", le preguntó Ximena Capristo.

“No soy especialista en moda. Tiene un lomazo, pero me parece que no se lucía”, expresó Ángel. Yanina Latorre redobló la apuesta y fue tajante. “No hace falta ser especialista, un horror lo que se puso”, retrucó la angelita. "No quería cortar con su estilo musical”, sostuvo Marixa Balli.