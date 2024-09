El sentido mensaje de Elba Marcovecchio por el cumpleaños de Jorge Lanata

En el marco de esta fecha especial, su esposa Elba Marcovecchio compartió en sus redes sociales y video del periodista reflexionando en su programa acerca de una de sus últimas internaciones.

“Tengo 63 años menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva. Dos veces intubado. No me acuerdo nada, o mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes. Pero en realidad no lo sé. Vivan todo lo que puedan. Vivimos como inmortales", expresaba Lanata.

Por su parte, ella le dedicó juntó al video un emotivo mensaje y escribió: "Te amo en tus sueños y en tu brillantez, en la salud y en la enfermedad, en tu compromiso por la verdad diciendo a tu público siempre pero siempre la verdad, amo tu ser sensible y tu infinito amor y ganas de vivir la vida".

Elba Marcovecchio cumpleaños de Jorge Lanata

La cero onda entre Elba Marcovecchio y Sara Stewart Brown en el traslado de Jorge Lanata: el video

El miércoles a la mañana Jorge Lanata finalmente fue trasladado desde el Hospital Italiano donde estaba internado desde el 14 de junio a la Clínica Santa Catalina.

En medio de la preocupación por su delicado estado de salud, se conoce de una fuerte interna que existe en la familia del periodista. Y ahora se conocieron las imágenes que lo demuestran.

Lanata, de 63 años, fue trasladado del Hospital Italiano a la Clínica Santa Catalina en ambulancia acompañado por un camillero y su esposa, Elba Marcovecchio.

Lo cierto es que a llegar al nuevo centro médico donde es asistido, Elba se encontró cara a cara con Sara Stewart Brown, ex pareja del periodista, y ni se saludaron.

"No se saludan, se corta con tijera el clima, se nota en la imagen...", observó Marcela Tauro en el programa Intrusos, América Tv, al momento de mostrar las imágenes donde se ve cómo se cruzan tensas miradas ambas, sin dirigirse la palabra.

A lo que Pablo Layus, desde el móvil en la clínica, comentó que los médicos afirman que "están acostumbrados a esas diferencias familiares" sobre la tensión que existe en el círculo más cercano de Jorge Lanata.

El conductor lucha por recuperarse de su estado de salud mientras existen marcadas diferencias entre sus familiares.