El sentido mensaje de Jésica Cirio a dos años de la muerte de Gerardo Rozín

"Ya pasaron dos años desde que te fuiste querido Gerar. Mi gran maestro, mi consejero en este medio. Mi amigo", expresó Cirio junto a una fotografía en la que se la ve sonriente junto al querido periodista rosarino.

Al tiempo que concluyó con una verdadera declaración de amistad: "Te extraño cada día más, siempre en mi corazón", precisamente cuando hace unos días se conoció su decisión de dar un paso al costado de La Peña de Morfi después de algo más de seis años de ser la cara femenina del envío, que ahora quedará a cargo de Lizy Tagliani junto a Diego Leuco.

Jésica Cirio recurdo Gerardo Rozin.jpg

Diego Leuco blanqueó la charla que tuvo con Jésica Cirio sobre su salida de La Peña de Morfi

En una entrevista con Intrusos, Diego Leuco se refirió al futuro de La Peña de Morfi. Alla por el mes de febrero, el periodista confirmó que el programa vuelve a Telefe, pero indicó que aún no tienen demasiadas precisiones.

"Sigo con La Peña de Morfi. Estoy contento. No sé cuándo arranca, pero cuando arranque, ahí estaré", remarcó por entonces sobre su continuidad en el ciclo que creó Gerardo Rozín. Así como sobre los nombres que sonaban para reemplazar a Jésica Cirio, quien hacía unos días había anunciado su salida de ciclo dominical.

jesica cirio diego leuco.jpg

"Hay un montón de gente, no solamente Lizy Tagliani y Sol Pérez. Es buenísimo que haya un montón de gente que quiere estar. El programa es hermoso. Yo llegué hace muy poco, tampoco tengo demasiado para decir, y no quiero meterme en el camino de nadie. Todas las opciones que dicen son buenas y me parecen que van a funcionar", sostuvo en ese momento.

Antes de concluir con la nota, Diego Leuco reveló que tuvo una charla con Jésica Cirio, en la cual ella le dejó en claro que el fin de su participación en el programa fue de mutuo acuerdo con la producción. "Me dijo que estaba bien, que había cumplido un ciclo. Quiere muchísimo el programa. Laburamos re bien juntos. Como compañera fue espectacular. Se deseo lo mejor", cerró.