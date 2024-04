El sincericidio de Luis Novaresio tras su incómodo pase con María Laura Santillán: "Somos ególatras"

cruce Novaresio Santillán LN+.jpg

Frente a esta situación, Intrusos (América TV) charló con el periodista quien se sinceró sobre el episodio en cuestión y habló en general sobre quienes trabajan en televisión. "Siempre hay tensión (en los pases). Los que trabajamos en la tele estamos todos locos, somos ególatras", aseguró de entrada.

Al tiempo que agregó: "La quiero mucho a María Laura, está todo bien, no pasa nada", y fue por más al describir, incluyéndose por su puesto, a quienes trabajan en la pantalla chica. " Todos somos insoportables, tenemos un narcisismo que deberíamos trabajar. Yo admito que venía tenso de una entrevista anterior, con un abogado del caso Fernando Báez Sosa".

En tanto, algo más esquiva, María Laura Santillán se limitó a declarar, también ante el micrófono del ciclo de América: "Somos amigos, está todo bien con Luis".

¡Escándalo en La Nación +! La bronca de Luis Novaresio por los privilegios de María Laura Santillán

Con el antecedente de tensión entre ellos ya desde 2022, en noviembre del año pasado el periodista Luis Novaresio volvió a disparar un sutil dardo contra María Laura Santillán, colega con la que comparte canal, dado que ambos conducen sus respectivos programas en La Nación +.

Lo cierto es que el rosarino lleva adelante la segunda mañana de la señal de noticias, y es precisamente quien le da paso a Santillán con el noticiero del mediodía, por lo que los roces tal parece vienen de hace un tiempo largo.

Así por aquel entonces, se generó una particular situación en pleno aire cuando el rosarino habló de los privilegios de Santillán en el canal y dejando incluso entrever su incertidumbre sobre su futuro en la señal.

"¿Le puede mandar un beso a Rosita Sueiro, que es una de las genias de la producción de la televisión argentina?", le pidió Luis a uno de sus compañeros, quien a desgano lo hizo. "Qué cálido, eh. A la miércoles. Me escribe y me dice por qué me abrazo al sillón este", reveló entonces Novaresio, dando lugar en su posterior explicación a la feroz crítica a Santillán.

"Yo me abrazo al sillón porque... viste que es medio incómodo. ¿Nos cambiarán para el año que viene?, ¿seguiremos el año que viene sería la pregunta? Porque no sé donde sentarme bien. Es mi elemento transicional (la silla). Antes de que me den una patada en el... me transiciono con eso. Porque viste que, después, vienen María Laura... todos esos son súper estrellas que le dan una producción. Nosotros somos 4 perejiles", concluyó por entonces el conductor, dejando en clara su molestia.