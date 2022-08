El sorpresivo anuncio de Juanita Tinelli sobre su futuro como modelo

Juana Tinelli Captura LAM Francia.jpg Juanita Tinelli, en diálogo con LAM, contó que irá a probar suerte con el modelaje a Francia.

Es así que hace unas horas, las cámaras de LAM (América TV) la encontraron en el debut teatral de su madre en La légende secrète de Roméo et Juliette y le consultaron sobre el tema. "Estoy muy contenta. Por ahora es ir. El modelaje es estar ahí. No sé si me voy a quedar o volver... Estoy viendo, pero creo que va más por Francia", confió la menor de las hijas mujeres del cabezón Tinelli.

En tanto, sobre las sensaciones que le genera esta profesión, a sus 19 años Juanita Tinelli reconoció "Me pone nerviosa estar en la pasarela, pero son nervios lindos. Me encanta. Lo disfruto mucho", así como explicó que al estar soltera actualmente es el momento ideal para probar suerte fuera del país. Por último, se reconoció más parecida a su madre en materia de carácter. "Yo vivo con mi mamá. Somos muy unidos todos. En la timidez que tengo, creo que soy más parecida a ella", concluyó con su angelical sonrisa.

El incondicional apoyo de Marcelo Tinelli y Paula Robles frente al nuevo desafío de Juanita Tinelli

A fines de mayo pasado, la menor de las hijas mujeres de Marcelo Tinelli dio un paso más en su promisoria carrera de modelo. Sucede que Juanita Tinelli participó del desfile que el famoso diseñador Fabián Zitta realizó en el Four Seasons Hotel de Buenos Aires, como una de sus mannequins debutando en las pasarelas de alta costura, dado en el modelaje publicitario ya incursionó desde hace algún tiempo.

Como no podía ser de otra manera, su mamá Paula Robles fue a apoyarla y acompañarla desde la primera fila del coquetísimo evento de moda. Si bien le sacó incontables fotos a su hija, compartió una desde sus historias de Instagram en la que se la desfilando de frente con un vestido corto negro súper sensual, que dejaban al descubierto sus interminables piernas. "Tu pisada, cada día más potente. Te amo", escribió la bailarina orgullosa de su hija.

Juana Tinelli debut modelo historias.jpg El debut de Juanita Tinelli como modelo de alta costura en mayo de este año.

Mientras que papá Marcelo Tinelli no pudo decir presente, dado que ya está trabajando de lleno en su pronto regreso a la televisión. Pero no por ello dejó de mencionarlo en sus stories, desde donde hace saber a todos sus seguidores sus anuncios más importantes. "En esta foto se ve mejor. Diosa, desfilando alta costura. Te amo" escribió el cabezón sobre una foto similar de Juana Tinelli a la posteada por su madre, en pleno desfile.

Cabe mencionar que el look que eligió Juanita Tinelli para desfilar fue un vestido total black con varias aberturas y zapatos fucsias taco aguja, en sintonía con el make up. En tanto, optó por un peinado recogido para despejar la espalda, cautivando a todos los presentes.