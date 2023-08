El sorpresivo mensaje de Coti Romero a Camila Lattanzio en medio de su difícil momento

Es por eso, que a través de una historia en su cuenta de Instagram, la correntina decidió abrir su corazón y le escribió un tierno mensaje a la cantante. “Hoy me nació dedicarle unas palabras a esta mujer, porque sí, porque no sabe lo feliz que estoy de que la vida me haya cruzado con ella”, comenzó.

“Realmente buena persona, con un hermoso corazón, que siempre está ahí acompañando, sin juzgar, sin buscar nada más que hacerte bien. Te quiero tanto Cami, gracias por haberme permitido conocerte afuera, nunca dejes que nada ni nadie te cambien lo que sos", expresó.

Coti Romero y Cami Lattanzio

Inmediatamente, Camila replicó el posteo, y conmovida ante las palabras de su amiga contestó: "Ay Cotita, estoy tan feliz de tenerte en mi vida. Siempre pero siempre voy a estar".

"Te quiero muchísimo, ojalá todos tengan una Coti en sus vidas. Gracias por hacerme muy feliz y más con este mensaje", cerró.

Coti Romero y Cami Lattanzio

Coti Romero lloró en Intrusos al contar el drama que vive: "Me volví mi propia enemiga"

Coti Romero contó hace unos días en Polémica en el bar, América Tv, que llegó a lastimarse ella misma producto del mal momento anímico que estaba atravesando.

Lo cierto es que este martes, la ex participante de Gran Hermano 2022 estuvo en el piso de Intrusos y dio detalles del mal momento que atraviesa, quebrándose en varias pasajes de su relato.

"Me cambió mucho la cabeza en todo y me complicó mucho. Me volví mi propia enemiga. Tenía 40 comentarios lindos y uno feo y me centraba en el feo", indicó la joven correntina.

Coti remarcó que está con asistencia psicológica: "No podía levantarme. Hoy en día no estoy bien (se quiebra). Quienes se creen ellos para condenarte o decirte como sos y juzgarte. No hay persona que no tenga más ganas de salir adelante que yo. Yo lloraba mucho en la casa pero no se veía".

"Me da miedo no poder aguantar y no cumplir ese sueño de chiquita, me da miedo no poder disfrutar (de los ensayos del Bailando 2023) y es difícil. Mi mamá llora todo el tiempo también porque me ve así", explicó Coti.

Y reconoció con dolor: "Me llegué a cortar, no llegaría a decir intento de suicidio pero me llegué a cortar para sentir alivio, todavía se están curando las heridas, no fue hace mucho. Estoy mal, quiero volver a ser yo y recuperar mi brillo".