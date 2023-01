El sorpresivo mensaje de Gabriela Cerruti a Moria Casán tras la polémica por usar bikini en la playa

Al ver el revuelo ocasionado, Gabriela Cerruti comentó: "Tape sus juicios y sus prejuicios, amiga. Es muy de mujer menor opinar sobre el cuerpo de las demás. Y mucho más menor aún es creer que hay edad para la libertad, el placer o el disfrute de la vida. Gracias @Moria_Casan por tu libertad. #Larevoluciondelasviejas te banca mucho".

Al leer esto, Moria le respondió: "La revolución de la verdadera libertad". A su vez, a la tuitera que la criticó, Moria le dijo: "Me amo tapate vos imbeci k gastas una picture en mi".

Moria Casán

La palabra de Moria Casán tras las críticas por usar bikini

Lejos de quedarse callada y fiel a su estilo, Moria Casán compartió en la red un contundente descargo: "Ahora, tampoco creo el interés genuino de los medios en mi defensa, es para justificar el morbo de mostrarme porque la twittera que no se quién es solo dijo que me tape, así que easy, amores, no me siento atacada, así que no se molesten en defenderme".

"De esto me queda one more time mi efecto #fosforo disparador y lo mejor de todo es que GALMARINI me llama para preguntarme cómo que orgasmié pisando una milanesa en LA BRISTOL? jaaas! la deducción es la de siempre #MeImpresiona mi fama y ¿QUIENES SON? love a todxs", señaló.

