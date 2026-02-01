La reacción de Griselda Siciliani al pasacalles que le colocó Luciano Castro frente a su casa

De todas maneras, quienes conocen de cerca a Siciliani aseguran que a la actriz no le habría gustado nada lo que hizo Luciano ya que le incomoda mucho la exposición mediática que está teniendo desde que comenzó su vínculo con el actor y sobre todo cuando explotó hace poco el tema de los audios que expuso una infidelidad de Castro.

Qué predicción hizo Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro

Griselda Siciliani confirmó que se separó de Luciano Castro después del escándalo por una infidelidad. Si algo faltaba era la opinión de Sabrina Rojas, expareja del actor y madre de sus hijos, Esperanza y Fausto.

Al aire de SQP (América TV), la conductora, que reemplaza a Yanina Latorre durante sus vacaciones, se metió de lleno en el tema y predijo qué pasará. “Para mí van a volver. El gordo lo va a lograr. Para mí vuelven”, arrojó.

“Él siempre quiere volver. Le gusta el desafío, como esa novela”, sumó la modelo. Por otro lado, se mostró empática con Siciliani: “Me pongo en el lugar de Griselda de no querer hablar más de su vida privada y también que te pregunten. Hay un momento que ya no sabés que hacer. Entiendo que no quiere hablar más, pero llega un momento de ‘bueno, sí, te contesto’”.

Por último, Sabrina se puso del lado de Castro: “Lo único que no entiendo es que Griselda le dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático, pero de lo mediático él no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”.