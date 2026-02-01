Un integrante de Ariel en su salsa renunció hecho una furia y armó un escándalo en el programa

Embed

Por qué se fue Javier Fernández de Ariel en su salsa

Según De Brito, Javier Fernández quedó herido cuando no lo invitaron a la mesa de los premios Martín Fierro, a pesar de su rol protagónico dentro del ciclo: “Es un locutor que tiene mucho juego, tiene presencia, es importante para el programa”, explicó.

La exclusión lo afectó tanto que terminó tomando una decisión fuerte. “Se sintió excluido y decidió cortar vínculos con todos los del programa”, reveló el conductor.

Desde ese momento, su comportamiento cambió rotundamente: “A partir de ahí no le dice a nadie más que ‘hola’ y ‘chau’”, detalló De Brito, confirmando que la tensión era insostenible.