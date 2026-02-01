Un integrante de Ariel en su salsa renunció hecho una furia y armó un escándalo en el programa
En las últimas horas, Ángel de Brito dio detalles de los picantes conflictos que se destaron en el ciclo de Ariel Rodríguez Palacios. Enterate.
1 feb 2026, 09:17
Un integrante de Ariel en su salsa renunció hecho una furia y armó un escándalo en el programa
El ciclo Ariel en su salsa (Telefe) viene con cambios fuertes y una noticia inesperada para este 2026: una de las figuras más importantes del programa de cocina renunció furioso, en medio de reestructuraciones que incluyen pérdidas de panelistas e incorporaciones como la de Vicky Xipolitakis.
Fue Ángel de Brito quien reveló en su programa de Bondi que el clima no es el mejot y que la salida del locutor histórico del ciclo se debe a razones personales, heridas profundas y una traición que no logró digerir.
“Se desmantela Ariel en su salsa, solo sobrevive Mica Viciconte”, arrojó De Brito antes de leer el tuit que encendió la polémica. Javier Fernández, locutor emblemático de Telefe, escribió: “Hoy es mi último programa en Ariel en su salsa. Es la primera vez que decido irme de un ciclo. Espero encontrarlos pronto en la tele. Y si es en Telefe, mejor”.
El mensaje generó gran repercusión, pero lo más duro vino después: Ángel contó el verdadero motivo por la que la figura decidió abandonar el programa.
Embed
Por qué se fue Javier Fernández de Ariel en su salsa
Según De Brito, Javier Fernández quedó herido cuando no lo invitaron a la mesa de los premios Martín Fierro, a pesar de su rol protagónico dentro del ciclo: “Es un locutor que tiene mucho juego, tiene presencia, es importante para el programa”, explicó.
La exclusión lo afectó tanto que terminó tomando una decisión fuerte. “Se sintió excluido y decidió cortar vínculos con todos los del programa”, reveló el conductor.
Desde ese momento, su comportamiento cambió rotundamente: “A partir de ahí no le dice a nadie más que ‘hola’ y ‘chau’”, detalló De Brito, confirmando que la tensión era insostenible.