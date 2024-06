El sueño que Furia de Gran Hermano le cumplió a una de las hijas de Eliana Guercio

Chloé, la hija de Eliana Guercio y el futbolista Sergio Chiquito Romero, acompañó a su madre al estudio de televisión donde se transmite el programa y allí pudo conocer a la polémica participante.

furia eliana guercio laura ubfal.jpg

"La cara de felicidad de Coty, gracias Furia", precisó desde sus historias de Instagram Eliana con una imagen de su pequeña hija con la entrenadora.

Además mostró otra imagen donde se la ve con su compañera de panel Laura Ubfal junto a Furia, ya que ambas son de su team. "Súper trío furioso", manifestó la ex vedette.

Al igual que su madre, Chloé se ve que también es fanática de Juliana y pudo finalmente conocerla en persona. Cabe recordar que Guercio y Romero tienen además a Jazmín, Meghan y Luca.

furia eliana guercio hija.jpg

Catalina Gorostidi fulminó a Eliana Guercio por su llanto en Gran Hermano al ver a Furia: "Vergüenza ajena"

Catalina Gorostidi habló en LAM, América Tv, sobre la participación de la reciente eliminada, Juliana Furia Scaglione, en El debate de Gran Hermano, Telefe.

"Fue un homenaje en vida", aseguró Catalina sobre el programa del miércoles. Luego, el cronista del ciclo conducido por Ángel de Brito, Alejandro Castelo, le consultó por el llanto de Eliana Guercio cuando le agradeció a Furia por ayudarla en un mal momento de su vida.

"Lamentable. Que se vuelva a Europa porque es lamentable.Es nefasta. Perdón, ya sé que trabaja conmigo. Aparte tuitea 'después no me vengan a saludar cuando vienen a los debates'. quién te saluda y si te saludamos es por educación", le respondió.

"Eso de uno es más, uno es menos, sé que nosotros somos unos pichis que recién salimos, pero el ataque constante de Eliana Guercio... El llanto fue de una vergüenza ajena", sumó filosa.

Después, Catalina se quejó de que a Furia la pondrán de analista el próximo domingo. "Que la pongan de analista el domingo me parece que no da. Todos somos de Gran Hermano. No da esa doble vara. Ni un tape malo le pusieron", señaló. "Me parece que es todo muy nefasto. Cuando me encuentre con ella, la saludaré cordialmente y hasta ahí llego", sostuvo.

Por otro lado, remarcó que dijeron que Furia "no habla mal de sus compañeros". "Perdón, dijo 'yo dije que Cata se acostó con un productor porque me dijo que era botinera'. Primero, Eliana Guercio está casada con el Chiquito Romero, tiesa. Y después, una cosa es que yo haya sido botinera, que no tiene nada de malo, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Qué tiene que ver eso con putearme y decirme todo lo que me dijo. No tiene sentido", dijo.

Por último, se refirió al trato de la tatuada con el resto de sus compañeros. "Furia fue muy agresiva con todos nosotros. Fijate que cuando yo salí todos mis compañeros me estaban esperando sentados en una banqueta y me fueron a abrazar. Cuando salió Furia todos festejamos. Ahí está. Creo que el ganador de Gran Hermano, en cuanto al amor del público y de sus compañeros, no es ella. Y encima perdió la plata", cerró durísima.