Virginia de Gran Hermano disparó contra Eliana Guercio tras acusar a los jugadores de enfermar a Furia

"Me parece realmente grave. No puede decir que nosotros la enfermamos a Furia. Furia ya tenía este diagnóstico. Ella me dice en la casa que antes de entrar le habían dicho que existía la posibilidad de tener ese diagnóstico", agregó.

Además, Virginia recordó que Furia afirmó que sus problemas de salud estaban vinculados al conflicto por la comida en la casa. "Es una locura decir que se enfermó por no comer bien dos semanas. Y tampoco la dejamos sin comer", enfatizó.

Por último, la rubia fue tajante con su opinión sobre los dichos de Eliana Guercio. "Me parece muy mal que una persona que está en un panel, en TV abierta, en un canal importante, nos acuse de enfermar a una participante. Me parece terrible", sentenció.

El polémico video de Furia que no se vio al aire en la gala de Gran Hermano

Tras la visita de los familiares a la casa de Gran Hermano, Furia dirigió sus miles a Martín Ku. Coy, la hermana de la jugadora, le dio a entender que tenía que intentar sacar al Chino del reality por tratarse de un participante fuerte.

Dicho y hecho. Juliana apuntó a Marisol, la novia de su compañero, y le hizo la cruz porque sintió que la miró de mala manera. "Vi la cara de la codiciosa novia de Martín, me hizo lo mismo que Delfina (la hija de Virginia Demo) y por eso dije 'que asco'. Odio a la gente falsa, me enferma", se quejó.

Desde entonces hasta hoy, Furia increpó varias veces al Chino, con un nivel de extrema violencia. La entrenadora derrochó una catarata de insultos contra el integrante de Los Bros. En las redes, los fans del programa compartieron algunos momentos de tensión en el reality.

Los detractores de Juliana esperaban ver algo de todo lo que sucedió en la casa en las últimas horas, principalmente las reacciones de la estratega, en la gala del lunes. Sin embargo, en el programa no pasaron nada.

En Twitter se hizo viral un video, donde se ve los duros ataques de Furia contra Martín. "Codicioso... codicioso... te lo voy a decir toda la vida. Y te voy a bloquear. Sos una basura. Cag.... la tenes adentro. Se te cae la jeta. Vos sos un hijo de pu... desesperado", fueron algunas de las expresiones en Juliana, que no pasaron en la gala, pero se replicaron rápidamente en las redes.