CRECE LA TENSIÓN

El abogado de Romina Gaetani pide la detención de su ex y alerta por un arma de guerra que no aparece

Ignacio Trimarco, abogado querellante de Romina Gaetani en la causa por violencia de género contra su expareja, explicó los motivos del pedido de detención contra Luis Cavanagh y lanzó una advertencia contundente sobre un arma que aún no fue secuestrada por la Justicia.

27 ene 2026, 15:00
La causa judicial que tiene como protagonista a Romina Gaetani sumó en las últimas horas un capítulo de máxima preocupación. Luego de que se conociera el pedido de detención de su expareja, Luis Cavanagh, el abogado de la actriz, Ignacio Trimarco, salió a explicar públicamente los motivos de la solicitud y encendió una señal de alerta por un elemento clave que aún no apareció.

En diálogo con DDM (América TV), el letrado detalló que la medida se sustenta en la presunta existencia de un arma de guerra que debería estar en poder de la Justicia. “El pedido se funda en el arma que no aparece. A partir de información que surgió en medios, se afirmó que sería usuario de arma de guerra y nosotros pedimos que se verifique”, explicó.

Según relató Trimarco, Cavanagh figura como legítimo poseedor de ese tipo de armamento y fue intimado a entregarlo. Sin embargo, el operativo no arrojó resultados positivos. “Se lo intimó a ponerla a disposición para su secuestro, se hizo el allanamiento y hasta el día de hoy esa arma no aparece”, sostuvo el abogado, marcando la gravedad de la situación.

Para la querella, el incumplimiento no es un dato menor. “Solicitamos la detención porque hay una realidad muy grave: una persona imputada por violencia de género que sabe que tiene que entregar un arma y no lo está haciendo”, remarcó el representante legal de la actriz.

Consultado sobre la situación procesal del empresario, Trimarco aclaró que actualmente se encuentra presentado en la causa. “Está a derecho, tiene abogado defensor y está incorporado al expediente”, señaló.

No obstante, el letrado dejó una advertencia que generó fuerte impacto: “Dios no quiera, pero si mañana pasara algo con esa arma, queremos que quede constancia de que esta querella pidió la detención y el secuestro”.

El caso despertó una fuerte preocupación en el ambiente artístico, luego de que trascendieran los detalles de la denuncia realizada por Gaetani. Mientras la investigación avanza, la atención está puesta en el paradero del arma y en las próximas resoluciones judiciales.

Qué dijo Facundo Arana tras la denuncia de Romina Gaetani por violencia de género

En medio del gran revuelo que provocó la denuncia por violencia de género presentada por Romina Gaetani contra su expareja, el foco rápidamente se dirigió hacia Facundo Arana. No solo por su relevancia dentro del mundo artístico, sino también por el antecedente que los vinculó en 2022.

Consultado en A la tarde (América TV), el actor eligió expresarse con suma cautela. Evitó profundizar o emitir juicios y se inclinó por un tono medido, consciente de la sensibilidad del asunto. “Soy siempre muy prudente a la hora de opinar”, señaló en vivo, dejando en claro desde el inicio los límites de su participación. Sin embargo, instantes después, Arana pronunció una frase que captó toda la atención y resonó con fuerza en el estudio: “Justicia, justicia, justicia. Me parece que lo mejor es la prudencia, que hablen los que tengan que hablar como tengan que hablar”. Breve, pero contundente, su definición cobró especial peso en el marco de una denuncia de tal magnitud.

El intérprete evitó tomar partido, no minimizó la situación ni buscó esquivar el tema con respuestas evasivas. Por el contrario, remarcó que ante una acusación de violencia de género, el rol de la Justicia es fundamental y que cualquier opinión externa puede resultar fuera de lugar.

Por último, cerró su intervención reforzando su postura con una última frase que dejó un aire de tensión en el estudio: “Son cosas muy delicadas para estar opinando uno de afuera”. Palabras cuidadas, sin estridencias, pero que marcaron con claridad su posición frente a uno de los episodios más sensibles que hoy sacuden al espectáculo.

