El supuesto hijo de Shakira rompió el silencio en la tv colombiana

Shakira supuesto hijo y Mario Alarcón.jpg El muchacho que asegura ser hijo de Shakira y el actor Santiago Alarcón rompió el silencio en el programa de la tv colombiana Lo sé todo.

Así las cosas, el programa de espectáculos colombiano Lo sé todo (Canal 1) contactó al supuesto hijo, del que por el momento no se conoce el nombre, quien dio su versión y mostró la documentación de la demanda al actor por la que pide la millonaria suma de 835 millones de pesos por daños y abandono.

“Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré ”, aseguró el muchacho y confirmó la demanda si bien admitió que “Ese tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida, estoy grave de salud”.

Al mismo tiempo, el hombre reconoció que nunca buscó a Shakira, su supuesta mamá. Así y todo, el joven afirma que tiene cómo demostrar la paternidad y maternidad de los artistas colombianos. De hecho, señaló que en Canadá se realizó unos exámenes médicos para verificar y comprobar lo que dice.

Embed

La contundente reacción de Shakira cuando le preguntaron por la nueva novia de Gerard Piqué

Cuando hace algo menos de un mes se conoció la cara y el nombre de la mujer con la que Gerard Piqué reemplazó a Shakira tras la escandalosa separación de la colombiana y el futbolista, ahora la cantante se enfrentó a la prensa española en el aeropuerto al regresar de un viaje express a Londres.

Lo cierto es que al pisar suelo barcelonés Shakira se topó con los micrófonos de la prensa del corazón queriendo saber cómo le cayó que su ex pareja se mostrase tan pronto con nueva novia, en este caso Clara Chía Martí.

Shakira reacción Piqué y novia.jpg Shakira, más incómoda que nunca cuando le consultaron por la nueva novia de Gerard Piqué.

Con anteojos oscuros, remerita casual y necesaire en mano, tras posar con los fanáticos que la pararon en el hall del aeropuerto Shakira atinó a esbozar una tibia sonrisa ante las consultas de los paparazzi. "¿Qué opinás de la nueva relación de Gerard?" disparó una cronista, mientras que otro lanzó "¿Cómo llevás que Gerard se deje ver ya con Clara en público y que la haya metido tan pronto en su círculo de amigos? ¿Qué te parece que Gerard ya no se esconda?".

Así, según puede verse en el video de Europa Press, la cantante miró a las cámaras, sonrió y sarcásticamente se limitó a responder con un "Chau", para inmediatamente subirse a la camioneta que la esperaba y partir rumbo al encuentro de sus hijos Sasha y Milan.