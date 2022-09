Apareció un joven que dice ser hijo de Shakira y le reclama muchísima plata

El joven dice que nació en 1992 y fue dado en adopción y que su madre adoptiva señala que sus padres son Shakira y Santiago Alarcón.

El actor en el video contó que este joven lo acosa desde hace rato y que incluso logró colarse en uno de sus shows para hablar con él y hacerle el reclamo.

“Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven, cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, explicó Santiago Alarcón en sus redes sociales.

Entonces, contó cómo lo abordó en su trabajo: “Debo reconocer que no fue para nada agresivo, pero les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo. El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque pide 190 mil dólares”.

Shakira aún no se expresó al respecto.

La contundente reacción de Shakira cuando le preguntaron por la nueva novia de Gerard Piqué

Cuando hace algo menos de un mes se conoció la cara y el nombre de la mujer con la que Gerard Piqué reemplazó a Shakira tras la escandalosa separación de la colombiana y el futbolista, ahora la cantante se enfrentó a la prensa española en el aeropuerto al regresar de un viaje express a Londres.

Lo cierto es que al pisar suelo barcelonés Shakira se topó con los micrófonos de la prensa del corazón queriendo saber cómo le cayó que su ex pareja se mostrase tan pronto con nueva novia, en este caso Clara Chía Martí.

Con anteojos oscuros, remerita casual y necesaire en mano, tras posar con los fanáticos que la pararon en el hall del aeropuerto Shakira atinó a esbozar una tibia sonrisa ante las consultas de los paparazzi. "¿Qué opinás de la nueva relación de Gerard?" disparó una cronista, mientras que otro lanzó "¿Cómo llevás que Gerard se deje ver ya con Clara en público y que la haya metido tan pronto en su círculo de amigos? ¿Qué te parece que Gerard ya no se esconda?".

Así, según puede verse en el video de Europa Press, la cantante miró a las cámaras, sonrió y sarcásticamente se limitó a responder con un "Chau", para inmediatamente subirse a la camioneta que la esperaba y partir rumbo al encuentro de sus hijos Sasha y Milan.