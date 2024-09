El susto que se llevó Lorena Maciel al aire por un imprevisto

El compañero de Lorena se preocupó, pero ella aclaró que estaba todo bajo control. "No, nada, perfecto.... me doblé el tobillo. No pasa nada. Fue el taco!", comentó la presentadora.

Ante el blooper, el periodista Adrián Ventura no pudo contenerse y soltó una carcajada, aunque enseguida continúo con los temas que tenían para anunciar.

El video del percance que sufrió Lorena Maciel al aire en TN no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Embed

Paula Bernini describió el dolor desgarrador que vive la mamá de Loan cuando las cámaras se van

La periodista Paula Bernini siguió de cerca la desaparición de Loan y fue testigo del dolor de la madre del niño, María Noguera, que muchas veces ha transitado sus emociones más profundas cuando las cámaras se van.

La cronista estuvo en Socios del espectáculo (El Trece) y recordó algunos datos del caso que conmociona al país. En un momento, Rodrigo Lussich le consultó si la madre del menor “sabe más de lo que dice”.

“Rodri, tenemos que hablar de una localidad… Eso es el interior del interior”, advirtió Bernini para intentar graficar que la realidad en Corrientes es muy distinta a la de Buenos Aires.

Y siguió: “Es realmente un lugar duro, un lugar donde a vos capaz se te muere un hijo de apendicitis porque no llegaste a Corrientes a que sea operado. Entonces estás hablando de personas bastante duras frente a la muerte. Yo quiero creer que la madre realmente está muy dolida”.

Bernini mencionó que los medios no logran reflejar lo que realmente sufren los familiares. “Lo que nosotros mostramos en cámara no es la María que ves fuera de cámara. Ella, por ejemplo, no quiere llorar en cámara. Y vos le preguntás el por qué y no se entiende”, sumó.

“Me parece que nosotros no podemos juzgar el accionar de la familia desde nuestros parámetros. Ellos viven otra realidad muy diferente, con una educación diferente. Fijate que cuando decían se lo llevó El Pombero para ellos era una posibilidad más”, consideró Nancy Duré.

En ese instante, la invitada describió: “Yo esto lo vi, no es que me lo contaron, la madre terminaba la nota, entraba a la casa y los gritos y el llanto de, desvanecerse, que no la podían ni siquiera sostener porque ya se les desvanecían las piernas”.

Y concluyó: “Eso lo vimos todos los periodistas. Por eso nos es muy difícil desconfiar de la familia”.