El momento dramático que vivió Paula Bernini durante una marcha por el caso Loan

"Ahora sí, ¡aparecí! Para todos los que me preguntan '¿dónde estoy?'. Hace tres días que no aparezco en las redes ni estoy conectada con nada porque me robaron el viernes el celular después de cubrir la marcha pidiendo Justicia por Loan en Plaza de Mayo", relató.

"Fuimos caminando con toda la gente que se juntó ahí y también con el hermano de Loan hasta Congreso, cuando la marcha se estaba desconcentrando y nosotros, los periodistas, ya estábamos un poquito más relajados, la verdad es que me descuidé, saqué el teléfono para pedir un auto y me lo robaron", agregó.

Bernini destacó que, dentro del susto, está bien y trata de mirar para adelante. "Ahora estoy con un teléfono más viejito pero creo que pronto pronto voy a poder mejorar el teléfono... La verdad, un garrón. Es lamentable pero mientras no te pase nada, y a mí no me pasó nada, estoy súper bien, así que, ya está, ya pasó", sentenció.

El terminante anuncio de Paula Bernini en medio de la cobertura por la desaparición de Loan

La periodista Paula Bernini, conocida por su trabajo en El Trece y TN, ha tomado una decisión significativa tras 43 días de intensa cobertura en Corrientes sobre la desaparición de Loan Danilo Peña.

En un emotivo video que compartió en sus redes sociales, la cronista -que contó de cerca cada detalle del caso- anunció que regresará a Buenos Aires.

Resignada, Paula Bernini señaló que la jueza levantó el secreto de sumario, pero lamentablemente “no hay absolutamente nada en la causa” que indique el paradero de Loan.

“47 días se cumplen hoy. 47 días pasaron y seguimos sin saber nada de Loan. Nosotros hace 43 días que estamos junto a la familia. Yo llevo 20 días más de viaje, porque estuve haciendo un viaje por el Norte argentino, ya voy unos 63 días de viaje”, manifestó.

Paula se mostró movilizada por vivir de cerca lo que atraviesan los familiares del niño día a día. "Todos los días estar viendo a la familia de Loan... Nosotros los entrevistamos a diario y vemos siempre ese dolor, que te juro que te penetra, la ausencia de un hijo te penetra, sea cual sea el motivo”, expresó, compungida.