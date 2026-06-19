El tajante consejo de Luis Majul a Nico Occhiato tras su descargo en Luzu TV: "Tiene que ser más..."

“Primero tiene que asumir fuertemente la responsabilidad y después decir que no lo ataquen o que es mentira lo de los sponsors que se fueron. Tiene que ser más humilde, pedir disculpas completas y después pasar al lugar de la defensa o la victimización”, sostuvo con énfasis.

Las declaraciones de Majul se dieron en un contexto en el que Nico Occhiato había asegurado que el canal tomó medidas internas tras el episodio, remarcando que se trató de un error humano y cuestionando parte de las versiones que circularon posteriormente en redes y medios.

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Aun así, el periodista insistió en que el momento exigía otra actitud pública. “Lo digo por Nico Occhiato, que me cae muy bien desde el punto de vista personal, pero sí les recomendaría que asuman la responsabilidad. Hoy es el día de asumir la responsabilidad”, remarcó.

El periodista también hizo referencia a la situación de Florencia Peña, quien fue la encargada de comunicar al aire la información incorrecta y luego pidió disculpas públicas. “Igual que Florencia Peña, que asumió la responsabilidad un minuto y después dijo que se sentía mal. La está pasando mal y yo no le deseo el mal a nadie, pero Florencia Peña no es la víctima”, lanzó.

Por último, Majul dejó una reflexión más amplia sobre el rol de los medios en la actualidad y la responsabilidad que implica el crecimiento de las plataformas digitales.

“Es una gran lección para todos los medios de comunicación, que ojalá sea aprendida. No importa el horario, un streaming es un medio de comunicación y cuanto más suscriptores tenés, más responsabilidad tenés”, afirmó, y concluyó con una advertencia que apunta a toda la industria: “No podés estar todo el tiempo boludeando y diciendo barbaridades. Tiene que haber algo profesional ahí”.

Estas declaraciones se suman así al intenso debate que atraviesa al ecosistema de streaming, donde el episodio en Luzu TV continúa generando repercusiones y abrió una discusión más amplia sobre los límites entre el entretenimiento, la información y la responsabilidad periodística en las nuevas plataformas digitales.

Leo Messi, Nico Occhiato y Flor Peña 1

Qué pasó con Luzu TV, el canal de streaming de Nico Occhiato, y el papá de Messi

En Luzu TV, Florencia Peña anunció erróneamente la muerte del padre de Lionel Messi durante una transmisión en vivo el jueves al mediodía en El show del verano, el programa que la actriz co-conducía con Marley desde comienzos de año aunque ahora era ella quien estaba a cargo del ciclo mientras el presentador se encuentra en Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026 para la pantalla de Telefe.

Tras confirmarse que se trataba de una noticia falsa (dado que Jorge Messi solo se encuentra internado), Nicolás Occhiato desvinculó del canal a Peña y a los productores responsables de difundir información no verificada.