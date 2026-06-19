A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
PALABRA AUTORIZADA

El tajante consejo de Luis Majul a Nico Occhiato tras su descargo en Luzu TV: "Tiene que ser más..."

Después del descargo de Nico Occhiato en Luzu TV por el escándalo de Florencia Peña y la falsa noticia sobre el papá de Messi, Luis Majul lo cruzó con una dura lección de periodismo.

19 jun 2026, 12:43
Banner seguínos en google Primicias Ya
El tajante consejo de Luis Majul a Nico Occhiato tras su descargo en Luzu TV: “Tiene que ser más…”

El tajante consejo de Luis Majul a Nico Occhiato tras su descargo en Luzu TV: “Tiene que ser más…”

El tajante consejo de Luis Majul a Nico Occhiato tras su descargo en Luzu TV: “Tiene que ser más…”

El tajante consejo de Luis Majul a Nico Occhiato tras su descargo en Luzu TV: “Tiene que ser más…”

La crisis que vive por estas horas Luzu TV tras la difusión por parte de Florencia Peña de una información falsa vinculada a Jorge Messi sigue sumando capítulos y generando fuertes repercusiones en el mundo del streaming y los medios. Luego del descargo que realizó esta mañana Nico Occhiato al aire de Nadie Dice Nada, fue Luis Majul quien tomó la palabra para analizar en profundidad lo ocurrido.

En su intervención, el periodista aclaró desde el inicio que mantiene un vínculo personal cordial con el conductor de Luzu TV, aunque marcó que su lectura iba más allá de lo afectivo y se centraba en la responsabilidad profesional frente a un error de esta magnitud.

Leé también

La filosa opinión de Migue Granados tras la fake news de Luzu TV sobre el papá de Messi: "Lo re..."

La filosa opinión de Migue Granados tras la fake news de Luzu TV sobre el papá de Messi: “Lo re...

“Yo no soy quién para decirle lo que tiene que hacer en la vida a Nico Occhiato, que le va muy bien”, expresó Majul al comenzar su análisis, dejando en claro su postura inicial. Sin embargo, rápidamente planteó su desacuerdo con la forma en que se comunicó el descargo público.

Para el periodista, la exposición de Occhiato quedó en un punto intermedio que no terminó de cerrar ninguna de las dos instancias necesarias: la autocrítica y la respuesta a las críticas recibidas en las últimas horas. En ese sentido, consideró que el mensaje no fue lo suficientemente contundente en términos de responsabilidad.

“Primero tiene que asumir fuertemente la responsabilidad y después decir que no lo ataquen o que es mentira lo de los sponsors que se fueron. Tiene que ser más humilde, pedir disculpas completas y después pasar al lugar de la defensa o la victimización”, sostuvo con énfasis.

Las declaraciones de Majul se dieron en un contexto en el que Nico Occhiato había asegurado que el canal tomó medidas internas tras el episodio, remarcando que se trató de un error humano y cuestionando parte de las versiones que circularon posteriormente en redes y medios.

Embed

Aun así, el periodista insistió en que el momento exigía otra actitud pública. “Lo digo por Nico Occhiato, que me cae muy bien desde el punto de vista personal, pero sí les recomendaría que asuman la responsabilidad. Hoy es el día de asumir la responsabilidad, remarcó.

El periodista también hizo referencia a la situación de Florencia Peña, quien fue la encargada de comunicar al aire la información incorrecta y luego pidió disculpas públicas. “Igual que Florencia Peña, que asumió la responsabilidad un minuto y después dijo que se sentía mal. La está pasando mal y yo no le deseo el mal a nadie, pero Florencia Peña no es la víctima”, lanzó.

Por último, Majul dejó una reflexión más amplia sobre el rol de los medios en la actualidad y la responsabilidad que implica el crecimiento de las plataformas digitales.

“Es una gran lección para todos los medios de comunicación, que ojalá sea aprendida. No importa el horario, un streaming es un medio de comunicación y cuanto más suscriptores tenés, más responsabilidad tenés”, afirmó, y concluyó con una advertencia que apunta a toda la industria: “No podés estar todo el tiempo boludeando y diciendo barbaridades. Tiene que haber algo profesional ahí”.

Estas declaraciones se suman así al intenso debate que atraviesa al ecosistema de streaming, donde el episodio en Luzu TV continúa generando repercusiones y abrió una discusión más amplia sobre los límites entre el entretenimiento, la información y la responsabilidad periodística en las nuevas plataformas digitales.

Leo Messi, Nico Occhiato y Flor Peña 1

Qué pasó con Luzu TV, el canal de streaming de Nico Occhiato, y el papá de Messi

En Luzu TV, Florencia Peña anunció erróneamente la muerte del padre de Lionel Messi durante una transmisión en vivo el jueves al mediodía en El show del verano, el programa que la actriz co-conducía con Marley desde comienzos de año aunque ahora era ella quien estaba a cargo del ciclo mientras el presentador se encuentra en Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026 para la pantalla de Telefe.

Tras confirmarse que se trataba de una noticia falsa (dado que Jorge Messi solo se encuentra internado), Nicolás Occhiato desvinculó del canal a Peña y a los productores responsables de difundir información no verificada.

florencia peña y nico occhiato

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nico Occhiato Luis Majul

Lo más visto