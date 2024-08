El tajante pase de factura de Estefanía Pasquini a Tamara Pettinato por haber criticado su relación con Alberto Cormillot

Al tiempo que remarcó: “Sigo insistiendo, (nuestro hijo) fue lo más correcto que hicimos, porque tenemos una familia que es divina, que no tenemos quilombos, está todo bien, y obviamente que si no creen eso es porque ella se maneja de otra manera”.

En tanto, sobre el romance con un hombre de 65 años que confesó haber tenido Pettinato, Pasquini señaló que “por ahí ella sabía que hacía mal, pero su fin justificaba todo, qué sé yo”, y dejó en claro cuánto la afectaron los dichos de la ex panelista de Bendita.

“En su momento me afectó que se haya metido con mi familia y con mi hijo… (…) Me afectó y me molestó mucho que diga que es ‘poco correcto’. No es ‘poco correcto’ lo que hicimos porque mi hijo es lo más correcto del mundo”, dejó en claro.

Pero eso no fue todo, porque la esposa de Alberto Cormillot fue crítica con Tamara por sus visitas a Olivos y la Casa Rosada. “En un momento tan delicado como el que estábamos pasando te juega fuerte también para los que perdimos familiares, para los que no nos pudimos despedir, para los que no pudimos apoyar a la persona que quedaba vivas de esa familia. De ese lado sí lo ves”, observó.

Y por último, deslizó sobre el accionar de la mediática: “Es raro salir a decir, a defender tantas cosas que sale un video atrás del otro diciendo lo contrario. Por ahí es mejor agarrar y decir ‘Bueno, hice esto, ya está’, ‘me arrepiento’ o lo que sea. Pero es mejor agarrar y aceptar”.

Alberto Cormillot, Tamara Pettinato y Estefanía Pasquini.jpg

Apareció un video de Tamara Pettinato y explotó un nuevo escándalo

Se conoció un nuevo video de Tamara Pettinato que encendió las redes sociales, en medio del escándalo por su visita a la Casa Rosada durante la presidencia de Alberto Fernández.

En las últimas horas, en Twitter se hizo viral un fragmento de una discusión en Intrusos, algunos años atrás. En ese entonces, la hija de Roberto Pettinato se desempeñaba como panelista del programa de espectáculos.

En ese recorte, Marcela Tauro le preguntaba a Tamara por un noviazgo del ex Sumo con una chica mucho más joven que él.

Para sorpresa de muchos, la hija de Roberto Pettinato estaba en contra de la relación de su padre con la señorita en cuestión por la diferencia de edad. "A mí no me gusta el hombre de 60 con una chica de 20", argumentaba.

Sus compañeras le decían que tenía que sacarse los prejuicios, mientras que ella insistía con su postura. "¡Su novia tiene que tener la misma edad que él!", repetía. Este video no tardó en replicarse en las redes, ante el escándalo por su vínculo con el ex presidente Alberto Fernández.