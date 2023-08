El tajante posteo de Matías Defederico en medio de su nuevo conflicto con Cinthia Fernández

Matías Defederico con las nenas.jpg

Es así que esta semana Cinthia estalló furiosa desde sus redes sociales por el descontrolado aumento de los precios al ir al supermercado, luego de las PASO, lo que terminó en un nuevo reclamo a Defederico recordándole la deuda que mantiene con sus hijas.

Así las cosas, hace unas horas el exfutbolista -que no suele usar sus redes sociales para dirimir los conflictos con Cinthia- compartió una postal suya con un elíptico mensaje que los cybernautas inmediatamente entendieron que estaba dirigido hacia su ex.

"Asegurate de ser feliz en la vida real, no sólo en las redes", escribió filoso junto a un emoji guiñando un ojo. Claro que los usuarios no tardaron en reaccionar con mensajes a favor y en contra, tales como "Asegurate de pagar las cuotas alimentaria de tus hijas papá luchon" o "No entiendo, lo bardean al chabón y la madre que no tiene ningún patito en fila todo el tiempo en bola, insultando a todo el mundo".

MAtías Defederico posteo .jpg

El desopilante sketch de Cinthia Fernández al enterarse que Matías Defederico votó a Javier Milei

Cinthia Fernández y Matías Defederico mantienen hace tiempo grandes diferencias en público y la Justicia después del reclamo que lleva adelante la panelista por el monto en la cuota alimentaria por sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

Desde las redes sociales, al enterarse que el padre de sus hijas votó a Javier Milei, la panelista grabó una desopilante parodia actuando donde recibe un llamado de una amiga donde le avisa que Matías había votado en las PASO 2023 al economista y candidato a presidente de La Libertad Avanza.

“Hola amiga, ¿viste que tu ex dijo que votó a Milei?", le alertaban a Cinthia desde una llamada. A lo que ella lanzó una picante respuesta: “Este rata no paga la deuda en pesos, la va a pagar en dólares...”.

cinthia fernandez.jpg

"¿Posta todavía no te pasa la cuota alimentaria?", le responde la otra persona. Luego de esto, lo que sigue es una divertida canción que relata el drama diario que vive para exigirle al ex futbolista parte de su responsabilidad en la manutención de las hijas que tienen.

”Para sacarle algún centavo tengo que hipnotizarlo, tirarme al suelo de rodillas, suplicarle o robárselo”, expresa en una canción que Cinthia Fernández termina haciendo el gesto fuck you a cámara.