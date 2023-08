La furiosa denuncia de Cinthia Fernández por la suba de precios: "Me cobraron 120 lucas de más"

Cinthia Fernández denunció que le cobraron 120 mil pesos de más en el mayorista - IG.jpeg

Al tiempo que agregó: “Cuatro horas en el súper, odiada, me cobraron 120 lucas de más, odiada porque estuve otra hora más para que me lo devuelvan. El supermercado es de cuarta. Como si fuese poco, las gemelas tienen prueba. Voy a estar desaparecida hasta el jueves porque estoy con la peor de las ondas”.

Pero eso no fue todo porque detrás de la historia virtual Cinthia sumó un video donde relató paso a paso la odisea, disparando sin filtro contra todos los comercios que, ante la incertidumbre económica del país, remarcaron precios más de una vez durante la jornada.

Embed

Y como para terminar su furibundo descargo, una vez más Cinthia Fernández aprovechó para pegarle un palito a su ex, Matías Defederico, padre de sus tres hijas. "Lo peor de todo que mi ex a hoy me estaría pasando tan sólo 75 dólares para los gastos de mantener a nuestras hijas... Un hdp que no mantiene ni cría a sus hijas. Cada vez me debe menos. El mundo del revés. Sin palabras", sentenció.

Cinthia Fernández - mi ex me pasa 75 dólares por mes.jpeg

Cinthia Fernández mostró cuánto paga de cuota por el colegio de sus hijas y le pegó una vez más a Matías Defederico

No es ninguna novedad que Cinthia Fernández recibe una casi nula colaboración económica por parte de Matías Defederico para la crianza de las tres hijas que tuvieron mientras fueron pareja. Y la mediática se lo recuerda cada vez que puede y desde el medio que tiene a su alcance.

Y claramente esta vez no fue la excepción. Sucede que a fines de julio la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) recibió una notificación del colegio al que asisten Charis, Bella y Francesca informando el nuevo valor del arancel mensual luego de las vacaciones de invierno, lo que hizo estallar furiosa a Cinthia.

Es así que no dudó en compartir desde sus Instagram Stories, tal como hace con gran parte de su vida mostrando lo bueno y lo malo de sus días, la notita del colegio y aprovechó para exigirle a Defederico que colabore con la educación de sus propias hijas.

Cinthia Fernández historia cuota colegio.jpg

“Aumentó todo señores. Aumentaron el colegio. Para darnos la bienvenida y terminar de morir después de las vacaciones del infierno”, escribió indignada en su posteo. Al tiempo que en otra Storie detalló que desde agosto deberá abonar 160 mil pesos por cada nena, y reveló el reclamo que le hizo al exfutbolista.

"Y como el papá de las bendis me estaba rompiendo los huevos, usé el aviso como silenciador automático" confió junto a varios emojis riéndose en la captura del chat con Defederico donde le mandó el arancel de a partir del próximo mes pidiéndole que pague lo que le corresponde.

“Pagá el colegio, que acaba de llegar el aumento. ¿Viste por qué no contesto? Porque estoy laburando para pagar todo lo que vos no pagás. Perdón eh, entre birra y birra tuya que no te caiga mi mensaje. Te pido mildis”, fue el mensaje con el que la bailarina le dio la noticia.