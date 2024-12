El tenso cruce entre Ceferino Reato y Laura Ubfal que picanteó el debate de Gran Hermano: "Das vergüenza"

Así, mientras el periodista y escritor hacía un parangón con Sandra Priore, la polémica pescadora, amiga del reciente eliminado y claramente enfrentada a Petrona Jerez, no dudó en chicanear a su colega. “Sandra demuestra una personalidad muy autoritaria. Que nos gustan mucho los líderes autoritarios ya lo sabemos, pero verlos así en un juego…”, lanzó de movida Reato.

Y cuando Ubfal intervino intentando despegarse de aquellos dichos asegurando “a vos te gustará”, Ceferino contraatacó con un picante: “A vos te gustó, si eras kirchnerista”. Fue éste el duro comentario que causó sorpresa y hasta indignación entre sus compañeros, que no dudaron en salir a defender a Laura, quien no había alcanzado a oír la chicana.

Claro que una vez que entendió la acidez del periodista, Ubfal se despachó visiblemente molesta: “Ay, mirá. La verdad me das vergüenza Ceferino. No te contesto porque no te escucho”, mientras el analista continuó como si nada analizando a los hermanitos frente a la atónita mirada de Santiago del Moro.

El insólito error de Santiago del Moro en Gran Hermano que desconcertó a los fanáticos

En la última emisión de Gran Hermano (Telefe) se dio un particular momento durante la conducción de Santiago del Moro que no tardó en volverse viral en la redes sociales.

Mientras el conductor realizaba una de las publicidades del programa, tuvo una impensada equivocación y parece ser que en vez de decir “Gran Hermano”, comenzó el espacio publicitario diciendo “Gran Armado”.

“En la casa de Gran Armado siempre hay un premio para el líder de la semana...”, deslizó promocionando a la marca de ventas y envíos que ofrece premios para los hermanitos.

Como era de esperarse, el clip comenzó a circular fuertemente en las redes sociales y se armó una gran repercusión. Además, estuvieron quienes recordaron a Furia, de la temporada pasada, que repetía en reiteradas ocasiones dicha frase.

"Me parecía que lo dijo mal y no me equivoqué...le falló el inconsciente", "Se regaló", "A mí me pareció escucharlo, pero dije no no puede ser", "Lo repetí como 3 veces para estar segura", "Ni siquiera se corrigió", fueron algunos comentarios.