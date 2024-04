El terrible accidente de Marcela Baños por el que terminó en la guardia médica con la cabeza abierta

Amante de las animales, Marcela Baños reveló que uno de sus perros, Orejas, le tiene miedo a los truenos. Es así que la última noche que se desató una fuerte tormenta, a su mascota de unos 10 u 11 años le agarró "taquicardia" y "no paró de caminar durante toda la noche".

Marcela Baños 1.jpg

Al tiempo que continuó: "No sé qué pasó, pero no tuvo mejor idea que agarrarse a las 3 AM con Russel, nuevo integrante de la manada. Tiene 9 meses y llegó hace 3. Su historia fue que lo regalaron a alguien que no pudo tenerlo. ¡No se regalan animales!", expresó la conductora.

Asimismo, sumó en las siguientes stories que "el Border es un perro de trabajo. Necesita hacer ejercicio físico y mental, sino te destroza la casa. La cosa es que anoche estaba suelto y durmió en la puerta del dormitorio".

Marcela Baños 2.jpg

El accidente doméstico de Marcela Baños por el que se partió la cabeza

Así, luego de esta explicación de sus hijos caninos, Marcela Baños pasó a relatar concretamente cómo fue que se partió la cabeza a mitad de la noche. "Como les dije, eran las 3 AM estaba durmiendo plácidamente cuando escucho que se empiezan a pelear en la punta de mis pies", relató desde una nueva historia virtual con una imagen de su sus mascotas.

"Me levanto de golpe. Sigo con vértigo (por los otolitos). Pierdo el equilibrio y me golpeo contra una pared dándomela en la cabeza. El dolor...", reveló entonces la locutora mostrando ahora la tremenda herida en el cuero cabelludo.

Marcela Baños 3.jpg

Claro que tras ello, Baños explicó que debió ser atendida de urgencia en la guardia donde le indicaron reposo, motivo por el cual no estará el domingo en el ciclo de América TV.

"Me hicieron tomografía, radiografía, y todo está ok. Me duele mucho toda lo relacionado a la cervical", concluyó Marcela si bien aclaró que no quedó internada porque nunca perdió el conocimiento.