El terrible problema que pone en jaque el nuevo proyecto de Cinthia Fernández: ¿le hicieron magia negra?

En sus historias en Instagram, Cinthia mostró imágenes de las hormigas en cada rincón del comercio y su gran preocupación por resolver ese tema. Algunos de sus seguidores le dijeron que las hormigas aparecieron porque le hicieron un trabajo de magia negra.

La panelista de El Trece buscó en Google el significado de tener hormigas negras y si eso podía tener que ver con un gualicho. La respuesta validó lo que le dijeron sus fans y la ex de Matías Dedeferico apuntó a una persona, que a muchos hizo pensar podría tratarse de su ex suegra, con quien está en guerra hace años. "La vieja está como loca", sentenció.

El desagradable antecedente por el que Cinthia Fernández no se saca fotos con hombres en la calle

Además de contarles a sus seguidores de Instagram el sorpresivo regalo que recibió de Matías Defederico por el día de la madre, Cinthia Fernández contó la razón por la que no quiere sacarse fotos con hombres en la calle.

En el medio de las consultas que recibió en la red social, la panelista admitió la desagradable razón por la que que prefiere no acceder a ninguna foto con hombres en la vía pública debido a un muy mal momento que pasó una vez.

“¿Sos de sacarte fotos cuando la gente te pide o sos media anti con ese tema?”, le preguntó un seguidor. A lo que Cinthia Fernández comentó muy sincera su postura al respecto.

“Cuando estoy con las nenas no me gusta porque no me gusta sacarles la vista de encima y al ser iguales (me ha pasado) de confundirlas y contar dos veces la misma y llevarme un susto de pensar que se perdieron. Tengo pánico con el tema. Después si estoy sola y no es un hombre la mejor!", explicó.

Y recordó el terrible momento que pasó una vez, que la hizo tomar recaudos, y por el que tomó la determinación de nunca más sacarse una foto con un hombre que se lo pida en la calle.

"Con los chabones soy bastante ortiva no te voy a mentir, después de lo que me pasó con un tipo que se me tiró encima adentro de mi auto y eyaculó", explicó la panelista sobre esa asquerosa experiencia.