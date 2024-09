El terrible susto que vivieron Marcelo Polino y Carmen Barbieri en un vuelo

"Último momento: Amenaza de bomba en el vuelo de AR 1883 Ushuaia - Buenos Aires Nos bajaron con Carmen Barbieri. No dan info, está la PSA y Fuerza Aérea", informó Polino desde su cuenta de X.

El comunicador además compartió un video en esa misma red social donde se los puede ver en medio de un campo, con Barbieri y otras personas cerca del avión.

Carmen Barbieri le pidió a Mercedes Ninci los nombres de las amantes de Alberto Fernández: cuántas son

La denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez a Alberto Fernández y los videos de Tamara Pettinato junto al ex presidente en Casa Rosada despertaron una gran polémica y se vinculó además al ex mandatario con otras mujeres.

En este sentido, Carmen Barbieri sorprendió a Mercedes Ninci al aire del ciclo Mañanísima, El Trece, al pedirle los nombres de las amantes de Alberto Fernández.

“Las que vos decís ‘gatos’... Hay que mal que suena, ¿no? Estas señoritas que se enamoraron del poder, del dinero o de él, ¿por qué no se pueden enamorar?”, introdujo la conductora.

Y cuestionó los términos con que Mirtha Legrand se refirió al ex presidente en su programa cuestionado su aspecto físico: "Me sonó raro lo que dijo Mirtha Legrand, no estoy de acuerdo con eso. Cuando era joven también era igual. Es una gran maestra, la cual admiro y aprendo mucho, pero no estoy de acuerdo con eso".

“¿Me vas a dar nombre de los gatos? Cualquier cosa la carta documento me llega a mí”, insistió Carmen. Mercedes Ninci no dio vueltas y precisó: “Tengo una lista de 22. Todas terminaban trabajando en la Secretaría General de la Nación”.

"Qué fuerte esa palabra. Yo tengo un gato en casa se llama Apolo", reaccionó el periodista de policiales Ignacio González Prieto. "Cuando un gato es muy importante digo: es un tigre de bengala", cerró Carmen.