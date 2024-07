El tierno gesto de Furia con Olivia, la nena que la tomó de ejemplo para sobrellevar el cáncer

A través de sus historias de Instagram, la exjugadora, quien se enteró recientemente de la historia de Olivia, les contó a sus seguidores que se comunicó con la niña.

“Me contacté con Olivia, así que le mandé un abrazo enorme y un mensajito particular para ella. Ya me contacté con ella. Así que gracias a todas las personas que estaban escribiendo por este tema”, comenzó diciendo la doble de riesgo.

Y remarcó: “Recuerden que estuve seis meses y pico encerrada y no sé lo que pasó en el mundo. Así que de a poquito, todo lo que corresponde y es importante, me tienen que avisar”.

La confesión de Furia sobre el sexo en la casa de Gran Hermano: "Soy silenciosa, pero..."

Tras haber finalizado su contrato con Telefe, Furia se sumó como panelista de Toda, el programa de Alex Caniggia en el streaming Carajo. Este martes, la ex Gran Hermano sorprendió al contar cómo eran los momentos de intimidad con Mauro D'Alessio.

"No podíamos estar en la cama, entonces íbamos al sauna. Llevábamos un colchón o el acolchado al sauna para estar ahí", recordó la entrenadora de crossfit en el ciclo del hijo de Mariana Nannis.

Furia mencionó que tenían la posibilidad de usar el cuarto ya que sus compañeros eran solidarios con ellos. Sin embargo, trataban de ir a otros espacios de la casa para no molestar. "Mucha gente copada nos decía: 'quédense con el cuarto'. Nosotros, por respeto, nos íbamos al sauna o al baño", agregó.

La ex GH expuso a Mauro e indicó que no podían quedarse en las habitaciones por los sonidos que él soltaba cuando estaban juntos. "¿Eran de hacer ruido?", quiso saber Alex Caniggia. "Yo soy silenciosa, pero la otra persona no lo era", señaló.

Pese a la química que hubo entre ellos en el reality, las cosas terminaron mal entre Furia y Mauro.