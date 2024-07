El tremendo cruce entre Furia y Virginia en el debate de Gran Hermano: "rata mentirosa"

Pero lo cierto es que cuando Demo intentaba comenzar a hablar, Juliana intervino a los gritos diciéndole: “Virginia está todo grabado, ¡no mientas!”. “No, yo no dije eso”, arremetió Virginia mientras Furia seguía hablando, por lo que ya molesta disparó “Escuchame, ¿Puedo hablar?”.

panel exparticipantes GH2023.jpg

Al ver que Scaglione era una ametralladora verbal, Demo lanzó enojada: “Si yo voy a estar acá sin poder hablar. No hablo y listo. Que hable la gente que tenga que hablar”. Fue en ese momento cuando Furia disparó sin piedad: “No seas mentirosa. Virginia rata mentirosa. Pero, pará que te mereces el premio del año. ¿Quién te crees que sos?”, dejando por un segundo a todos atónitos, frente a la mirada desaprobatoria de la rubia.

Luego de ello, Virginia tomó la palabra y expuso su argumento sobre su proceder con Darío y sus dichos sobre su hijo y la tatuada. “En muchas ocasiones dije todo lo que tenía que decir. Cuando ellos dijeron que no había pasado nada dije ‘bueno, fantástico’. Yo jamás hablé de sexo, lo único que dije es que se daban vuelta de un lado para otro y que se escuchó un ruido raro”, explicó seria.

“Fue lo único que dije. Ya se lo dije a Darío, ya lo dije muchas veces acá afuera. No es que ellos lo iban a ocultar y yo salí a chusmear. De hecho, durmieron juntos. Posta, no fue con mala intención. Ya te lo expliqué varias veces, si me lo creen buenísimo, si no lo lamento”, sentenció. Al tiempo que concluyó contundente: “De hecho, hubo un streaming en el que tu hijo dijo ‘la verdad que pasó algo, pero no llegamos al off side’, tengo la grabación”.

Embed

Diego Poggi, picante contra Furia de Gran Hermano: "Me parece que no entiende..."

Diego Poggi habló este lunes en LAM (América TV) sobre su encuentro con la exparticipante más polémica de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione.

"Fue mi primer encuentro con Juli, acá, en un pasillo del canal, muy divertido, es muy linda, muy chiquitita, unos ojos...", comenzó diciendo Poggi tratando de calmar las aguas con Furia.

"¿Fue un poco tenso?", le consultó el cronista Alejandro Castelo. "No, cero. Creo que es también porque recién salió, yo creo que va a venir a todos los programas. Creo que está bueno que se pegue una vuelta por todos lados", le respondió.

diego poggi y furia.jpeg

Y sumó: "Aparte es el final, nada más lindo que termine Gran Hermano y que termine de esta manera, todos contentos. Es un programa de televisión, como dice Santi (Del Moro). Es muy divertido Si se engancha con cosas malas me parece que no entiende realmente el espíritu de todo esto".

"'Esto es un juego', le dijo Furia a Vero Lozano", le comentó el notero. "A veces se olvida, a veces va y viene, depende del día, depende de la humedad, depende de los cables. Lo bueno que hay térmica en Telefe", bromeó Poggi filoso.

También aseguró que le gustaría que Furia vaya a su streaming: "Vinieron todos, por qué no vendría ella que es otra jugadora".

Por último, se refirió al enfrentamiento que tuvo la doble de riesgo con Lucila 'La Tora' Villar y remató: "Team Tora". "¿Se habrá achicado?", le consultó Castelo. "Es La Tora", expresó dando a entender que la ex Gran Hermano jamás se "achicaría".